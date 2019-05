«Podía dejarme al mes unos 50 euros en el parking del hospital» Martes, 21 mayo 2019, 00:05

«Esta idea me parece muy bien, porque hay gente que tarda más de la cuenta en el hospital. No es plato de buen gusto tener que venir aquí y además pagar cantidades desorbitadas. Vengo regularmente y me dejaba unos 50 euros al mes por el aparcamiento».