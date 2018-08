Degustación internacional Uno de los 'foodtrucks' enfocado a la comida mexicana / Josele-Lanza El festival 'Sabores del Mundo sobre Ruedas' está hasta mañana en el Pinar de Elviria CRISTINA MORILLA Sábado, 11 agosto 2018, 10:51

Una Torre Eiffel con los colores de su país natal preside el Pinal de Elviria. A su espalda, un taxi original importado desde la ciudad de los rascacielos se convierte en un blanco fácil para tomarse una fotografía para el recuerdo, y un sinfín de mesas que tienen como protagonistas las banderas de distintos países como Argentina, Cuba o Jamaica. De fondo Duette entonando la archiconocida canción 'Black to Black', de Amy Winehouse, ameniza la velada.

Esto es lo que los visitantes pueden encontrar en el festival 'Sabores del Mundo sobre Ruedas' que durante hoy y mañana está ubicado en el Pinar de Elviria. Esto, y ocho 'foodtrucks' que permiten la degustación de platos internacionales como los nachos mexicanos, empanadas chilenas o las famosas salchichas alemanas. Los países representados en estos pequeños puestos de comida son: EEUU, Cuba, Chile, Francia, Alemania, México, Argentina y Tailandia.

El festival 'Sabores del Mundo sobre Ruedas' «consiste en representar diferentes países a través de su gastronomía, cada uno con una temática diferente», así lo explica Fabián D'Angelo, gerente de Baobab eventos, empresa que impulsa dicho encuentro.

Entre el público destaca la amplia variedad de edades que acuden a este evento: mayores, jóvenes y niños. Estos últimos, precisamente, cuentan con una zona de ocio en la que un gran castillo hinchable acapara toda su atención. «Nosotros hacemos hincapié en que es un evento familiar», recalca D'Angelo.

Cuando se le pregunta al gerente el porqué de esta iniciativa lo tiene claro: «surge para demostrar la gastronomía del mundo a través de los 'foodtrucks' porque aquí no solo se encuentran perritos o hamburguesas, como la gente suele suponer. Realmente todos son profesionales y no es fácil encontrar cocinas tan equipadas como estas».

Otro de los puntos fuertes, como así reconoce el gerente, es la música en vivo. Todos los días hay un pase a las 21.00 horas y otro a las 23.00. Los estilos que ambientan el festival son rock, jazz y soul, entre otros. Concretamente esta noche actuará Mayka Lavera and The grajos, en primer lugar, y seguidamente The Sam HopeBand.

Fabián D'Angelo afirma que no es la primera vez que visitan Marbella. El pasado mes de julio estuvieron en el mismo enclave pero en este caso con 'Foodtrucks experience'. Pero esta no ha sido la única vez. Hace dos años visitaron el Parque de la Constitución. Reconoce que en esta edición querían volver ahí pero por motivos de obras no se ha podido celebrar. Aun así, no descartan llegar a un acuerdo para volver este verano al corazón de Marbella.

Uno de los puestos más reclamados entre los visitantes es el de comida mexicana. Allí se encuentra Gerardo Sobrón, responsable del 'foodtruck'. «Los burritos es lo que más sale, aunque tenemos también quesadillas, nachos y un sandwich mexicano hecho con cerdo deshilachado asado a baja temperatura», explicaba Sobrón.

En otro de los stand, procedente de la capital malagueña, se encuentra Carmen Delgado, una de las trabajadoras del 'foodtruck' dedicado a la comida americana. «Nosotros ofrecemos hamburguesas 'gourmet' con una carta muy amplia de diferentes tipos de hamburguesas, no siempre las típicas. El pan está hecho en un horno de leña y la carne difícilmente se encuentra en cualquier sitio», añadiendo que todo el que las prueba repite.