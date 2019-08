Controlado el incendio que obligó a desalojar 40 viviendas en la urbanización Bello Horizonte de Marbella

A última hora de ayer, pasadas las ocho de la tarde, saltaron todas las alarmas: fuego en Marbella, en una zona urbana de vegetación próxima a la poblada urbanización de Bello Horizonte, donde por prevención fueron desalojadas 40 viviendas. Sobre las ocho de esta mañana, Infoca informaba de que el fuego estaba ya controlado, aunque en la zona seguían, para su remate y liquidación, 18 bomberos forestales, dos agentes de medio ambiente y dos autobombas.

El teléfono único de Emergencias 112 recibió los primeros avisos en torno a las 20.20 horas, alertando de un incendio en las inmediaciones de la AP-7, a la altura del kilómetro 172. El incendio puso en jaque al Dispositivo para la Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, que desplegó a 70 bomberos forestales, incluido una Brica, un técnico de Operaciones y otro de Extinción, tres agentes de Medio Ambiente y cinco vehículos autobomba, junto con el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), que se unieron en un trabajo coordinado codo a codo a los Bomberos del Consorcio, con dotaciones de Marbella, Coín y Estepona. Hasta la zona, próxima al centro hípico y al Camino de los Pescadores, se desplazaron asimismo Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, unidad Adscrita de CNP a la Junta de Andalucía y Protección Civil, que coordinaron los desalojos y actuaron en el corte de la carretera de acceso a los Altos de Marbella.

A partir de las 20.20 horas, el centro de coordinación comenzó a recibir más de un centenar de avisos de vecinos, alertando de un fuego que llegó a ser visible desde Puerto Banús. La cercanía de las llamas a la urbanización hizo que algunos vecinos retiraran los vehículos en prevención antes incluso de que las autoridades comenzaran con los desalojos preventivos; otros cogieron sus propias mangueras domésticas para refrescar el pasto y otras herramientas de jardín para abrir un cortafuegos. «He salido manguera en mano a refrescar el pasto seco y contribuir en lo que se pueda», afirmó a SUR Juan Carlos Bo Morilla, policía local de Marbella que ayer se encontraba fuera de servicio. Matías Moreno, que fue asimismo desalojado, no dudó tampoco en ponerse manos a la obra cuando se enteró de lo ocurrido. «He cogido una soleta y he empezado a cavar», aseguró.

Miedo

El matorral bajo y la escasez de árboles de la zona permitieron que el fuego no se propagara con mayor virulencia, quedando oficialmente estabilizado a las doce de la noche. Además, el lugar alberga una antigua pista de motocross, que sirvió como cortafuegos. No obstante, el miedo y el desconcierto se apoderó de los vecinos de Bello Horizonte que no pudieron empezar a volver a sus casas hasta la medianoche. «Si el viento no hubiera cambiado, estaríamos hablando de una desgracia», señaló , por su parte, Juan Jiménez.

Alejandro Pino otro de los habitantes desalojado de forma preventiva por la Policía Nacional, relató que se encontraba en el centro de Marbella con su mujer y con su suegra y que al ver la columna de humo se desplazó rápidamente hasta la urbanización, donde estaban en casa sus canes. «He cogido a los perros y he salido volando», afirmó el hombre preocupado por el devenir de las llamas.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que se desplazó a la zona agradeció la labor coordinada de los distintos cuerpos y comentó que incluso se movilizó a Endesa por la cercanía de una subestación eléctrica al lugar del incendio que finalmente no se vio afectada. No hubo que lamentar daños materiales, pero un Policía Nacional tuvo que ser trasladado al Hospital Costa del Sol por inhalación de humos.

El incendio se declaró apenas 24 horas después de que se diera por controlado el fuego de Estepona donde han ardido casi 300 hectáreas de monte público. Cabe reseñar al respecto que el Ayuntamiento de Estepona pidió ayer al Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad personarse como acusación particular en la causa y anunció que pedirá que se revoque el auto de libertad del investigado.

