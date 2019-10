Una decena de empresas de la ciudad participarán en la feria IGTM 2019 A. JIMÉNEZ Sábado, 12 octubre 2019, 00:07

Marbella. La XXII edición de la International Golf Travel Market (IGTM) que se celebrará del 14 al 17 de octubre en Marrakech, contará con la presencia de 20 empresas malagueñas vinculadas al sector, de las cuáles una decena pertenecen a la ciudad de Marbella.

El objetivo de esta participación es seguir trabajando en el conocimiento y mejora de la reputación de la Costa del Golf, establecer nuevos contactos y oportunidades para la promoción y comercialización del destino en mercados tradicionales y de los estratégicos, como son el mercado americano, canadiense o asiático. «Esta feria supone una cita ineludible para los profesionales del sector, lugar de encuentro de la comunidad global de viajes de golf en el que se generan cada año más de 9,5 millones de euros en negocios», ha apuntado el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado.

En total, 44 empresas y entidades de Andalucía viajarán a Marrakech para participar en esta feria internacional, entre las que se incluyen las 20 malagueñas: Chaparral Golf Club, Cabopino and Paraíso Golf; Doña Julia Golf - Real Golf Studio; Fuerte Group Hotels; Hotel Estival Torrequebrada; Hotel Los Monteros Spa & Golf Resort; Keminpski Hotel Bahía Marbella; La Cala Resort; Los Arqueros Golf; Los Naranjos Golf Club; Marbella, 5 Destination; Meliá Hotels International Andalucía; Ona Valle Romano Golf & Resort; Parador De Málaga Golf Resort; Santa Clara Marbella - Montenmedio; Select Holiday Resorts; The Palm Experience Hotels; The Westin La Quinta Golf Resort & Spa y Villa Padierna Golf Club.

Patrocinio

Los representantes de Turismo Costa del Sol tienen programadas un total de 45 citas, además de almuerzos y cenas de networking, charlas y reuniones técnicas sobre temas como la Solheim Cup o el Famtrip 3D Golfvacanties, entre otros. «Queremos estudiar las estrategias de promoción empleadas por los destinos competidores europeos, investigar el comportamiento de este segmento y valorar nuestro entorno competitivo», ha señalado Salado.

Asimismo, Turismo Costa del Sol será 'partner' en esta edición de la Asociación Internacional de Touroperadores de Golf (IAGTO), por lo que el logo del destino tendrá presencia en diferentes actividades del evento, como la página web de la feria, la noche de IAGTO Bar, que atrae a unos 400 delegados, o la cena de gala en la que se reunirán más de 600 congresistas, según ha explicado la entidad en un comunicado.