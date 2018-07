DAÑOS COLATERALES El verano suele ser un buen altavoz para todo. En la Costa del Sol llegamos a tener este año la amenaza de una huelga de hostelería que fue abortada a tiempo JOSÉ MANUEL BERMUDO Jueves, 26 julio 2018, 00:06

HACE tiempo que no nos extraña que en los días claves de las temporadas turísticas, como la que nos encontramos, tengan lugar una o más huelgas en distintos sectores laborales que con sus reclamaciones afectan a miles de personas que quieren disfrutar de unas vacaciones. En la Costa del Sol llegamos a tener este año la amenaza de una huelga de hostelería en verano que, afortunadamente, fue abortada a tiempo con un acuerdo entre las partes, aunque durante unos días se mantuvo la incertidumbre sobre lo que iba a ocurrir. A veces, solamente la amenaza ya tiene sus consecuencias, aunque no parece que haya sido el caso de este año.

La que sí nos hemos encontrado esta vez es la del personal de cabina de la compañía aérea Ryanair, con la consiguiente anulación de vuelos en gran parte de Europa. Una vez más se han elegido los días de mayor tránsito de viajeros para dar a conocer sus reivindicaciones, pero que en esta ocasión, a diferencia de la mayoría de conflictos, no tienen nada que ver con una subida de sueldo. Los trabajadores están reclamando que se les aplique la normativa laboral de su país, y no leyes de Irlanda, que es donde se ubica la compañía, y de esta forma nos hemos enterado de que no tienen los mismos derechos que otros empleados, ni siquiera en lo referente a la Seguridad Social. O algo que afecta a la seguridad de los pasajeros, como es la exigencia a los pilotos de volar más horas de las que marca la normativa internacional si no quieren ser despedidos, como ha ocurrido en algunos casos.

Es decir, una forma de funcionar que viene de lejos y que tiene que ver con la legislación nacional que se aplica en otros sectores laborales y que las autoridades correspondientes deben exigir en todo momento. Pero ha tenido que llegar el verano en todo su apogeo para se produzca el debate, afectando a un servicio público que muchos se han arrepentido de haber utilizado. Los que hayan conseguido llegar a Barcelona, por ejemplo, se habrán topado, además, con una huelga total de taxistas porque se quejan de la competencia de nuevas empresas en el sector, otro asunto polémico que también viene coleando desde hace meses y no termina de encontrar una solución. Pero el verano suele ser un buen altavoz para todo.

Las asociaciones de consumidores y los portavoces de algunos organismos públicos no se cansan de aclarar en los medios de comunicación los derechos de los usuarios y las reclamaciones que tienen que hacer para ser compensados por los contratiempos causados, pero los afectados por las cancelaciones de vuelos deambulan por los aeropuertos reclamando que alguien les de una explicación y les solucione su viaje. Hay daños colaterales que nunca podrán se compensados, como indicaba una viajera que se lamentaba de no poder llegar a su boda. Algunos ni siquiera tienen la intención de emplear tiempo en trámites burocráticos de los que no saben su salida. Otros perderán ese tiempo a la espera de que le den otro vuelo, sin tener la seguridad de si llegará o no.

Siempre hay perdedores en estos conflictos. Además de los que directamente no han podido utilizar el avión para el que habían pagado un billete, se encuentran los destinos a lo que se dirigían, en su mayoría zonas turísticas cuyas instalaciones esperaban la llegada de estos clientes y se habrán quedado sin muchos de ellos; no solamente hoteles y otros alojamientos, sino restaurantes, comercios y otros negocios que se verán afectados con toda seguridad, aunque sea más difícil de cuantificar el perjuicio. Sobre estos no se habla de ningún tipo de compensación, porque la realidad es que no la van a tener. Asistirán al debate sobre el derecho constitucional a la huelga y el del servicio público, pero el resultado para ellos será el mismo: ejercer de espectadores y apechar con los daños colaterales que les toquen.