Cumpleaños solidario

El empresario Félix Revuelta ha donado a la asociación Horizonte el dinero que ha recaudado en la fiesta que celebra en Marbella CRISTINA MORILLA MARBELLA. Martes, 7 agosto 2018, 00:13

La asociación Horizonte Proyecto Hombre en Marbella es una de las más conocidas por todos los vecinos del municipio. Se trata de un organismo sin ánimo de lucro que se financia a partir de los socios afiliados a la asociación o por medio de los donantes, que pueden contribuir becando a un niño, a un usuario externo, a un residente o bien aportando un donativo. Esto último es lo que ha realizado el empresario Félix Revuelta.

Con motivo de su cumpleaños, el presidente del Grupo Kiluva ha celebrado una fiesta en Marbella, a la cual han acudido amigos de todas las partes del mundo. Según éste, pidió a los asistentes que no quería regalos. Prefería que hicieran un donativo a la asociación.

«A todos mis amigos les digo, mira no me regaléis corbatas, no me regaléis cosas, y regalar dinero para Proyecto Hombre», explicó Revuelta.

El empresario dobla la cantidad que haya sido recolectada en su fiesta de cumpleaños

Lo cierto es que no es la primera vez que el empresario lleva a cabo esta iniciativa, ya que este es el segundo año consecutivo que aporta dicho donativo. La cantidad que se ha recolectado entre sus invitados ronda los 20.000 euros, pero además habría que añadir lo que el empresario destina, ya que éste dobla la cantidad recolectada.

El donativo se destinará integramente a la asociación y a los distintos proyectos que esta acoge dentro de su programa base que alberga distintos proyectos como la prevención en colegios o en el medio de la comunidad, entre otros.

Por su parte la presidenta de la asociación destacó que «si no fuera por personas como Félix Revuelta sería muy complicado que pudiéramos mantener un programa tan completo y de una ayuda tan integral», a lo que el empresario añadió que los que más dinero aportan en esta colecta son sus amigos de América: "Los americanos dan cuatro veces más que los europeos, porque gracias a mis amigos americanos que vienen, llegamos a las cifras que llegamos".

Rastrillo solidario

El pasado domingo Horizonte organizó su tradicional rastrillo benéfico. Según Isabel García, en esta ocasión han recolectado casi 10.000 euros que irán destinados a aquellos proyectos que estén más justos de presupuesto, como por ejemplo el que tienen en los centros de La Patera y El Ángel a través de los cuales quieren enseñar valores a los más pequeños por medio del deporte.

Este mercadillo se celebra el primer domingo de los meses pares del año, es decir en febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre.