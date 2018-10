Un cuarto de siglo velando por la salud de la Costa El centro atesora un amplio curriculum de reconocimientos de sus servicios asistenciales y no asistenciales con certificaciones y acreditaciones de calidad El hospital puede presumir, a sus 25 años, de un personal que aspira a la excelencia. Un crecimiento en lo profesional que sigue estancado en lo físico. La ampliación cumple ocho años de paralización MÓNICA PÉREZ Domingo, 21 octubre 2018, 00:05

EN la madrugada del 29 de diciembre de 1992, un parto precipitó la apertura del Hospital Costa del Sol que estaba programada para el día siguiente. Una vecina de Marbella que iba a Málaga tras romper aguas vio luz en el edificio desde la autovía y decidió plantarse en el centro (aún cerrado) para que la mirasen. El sorprendido personal se puso en marcha y la prisa de Nuria, la bebé, por nacer hizo el resto. La niña nació en el hospital marbellí empezando a escribir así la historia de un centro sanitario que el próximo diciembre cumplirá un cuarto de siglo. Al día siguiente del alumbramiento, a la hora marcada, se abrían oficialmente las puertas (aunque antes una mujer extranjera había acudido por un esguince). No hubo corte de cinta aquel día y la visita guiada a los medios de comunicación que cubrieron el evento estuvo protagonizada por el entonces director José María Bonet y por Francisco Cano Bueso, que en ese momento ocupaba el cargo de delegado provincial de Salud.

Desde entonces el centro ha ido creciendo y evolucionando en constante adaptación a las necesidades de una población, la de la Costa del Sol Occidental. La oficial y la flotante, ambas en continua fluctuación, y con la particularidad de que un buen porcentaje de esos ciudadanos atendidos son extranjeros. De hecho, la población foránea viene representando una media del 25% del total de pacientes anuales tratados. Una trayectoria marcada por el reconocimiento constante, desde organismos públicos y entidades privadas, al trabajo de unos profesionales que aspiran a la excelencia, con un crecimiento continuo y una rápida carrera hacia la innovación tecnológica. Un interés por crecer que en lo físico se vio truncado hace ya casi una década por la paralización de una ampliación de las instalaciones que ha transformado el edificio a medio hacer en una imagen ya cotidiana para pacientes y trabajadores. La Junta de Andalucía trabaja desde hace meses en el rescate de la concesión para volver a licitar el proyecto. De momento, poco o nada ha salido a la luz de ese procedimiento, por otra parte nada fácil habida cuenta de los procesos judiciales abiertos a raiz de las demandas cruzadas entre la Administración y la empresa concesionaria de las obras.

Fue en 2010 cuando la empresa Concesionaria Costa del Sol S.A. detuvo las obras tras no obtener el permiso municipal para la construcción del parking. La empresa denunció entonces a la Junta por lucro cesante, al reducirse el negocio de la explotación de los aparcamientos subterráneos, con los que estaba previsto financiar las obras, iniciándose así el cruce de demandas. Ese fue el principio del fin para un macroproyecto destinado a dotar a las actuales instalaciones de 3.100 metros cuadrados más para consultas externas, 1.380 metros para zona de hospitalización, y 888 metros para quirófanos. El presupuesto total previsto era de 48,5 millones de euros, de los que se llegaron a invertir aproximadamente la mitad.

Aún con la desazón de no poder ampliar espacios y servicios, los profesionales han procurado que los pacientes, más allá de las molestias de tener que esquivar y admirar un esqueleto de edificio en abandono, sigan siendo «el centro de la toma de decisiones». Las estadísticas de la actividad asistencial han ido acordes a la fluctuación además de los datos demográficos, pero también a la situación económica del propio país. Desde el año 1993 se observa un crecimiento en todos los indicadores que parecía imparable, que se frena en los años de la crisis, y que retoma el pulso a partir de 2014-2015. Son significativos datos como el promedio diario de urgencias que se situó en las 110 en el año 1994, alcanzando el máximo de 358,7 en 2007. Desde ahí comenzó a caer hasta el mínimo de las 293 del año 2012. El ejercicio pasado de 2017 cerró en 325. El número de ingresos, que arrancó con 5.892 en 1994, tocó techo en 2008 con 19.201. Actualmente está en 18.111.

Todo ello tiene igualmente reflejo en el porcentaje medio de ocupación de camas, que llegó a ser del 84% en el año 2006. El ejercicio pasado cerró en un 65%, apenas un punto más que en el inicio de la actividad del hospital con un 64,5%. En consultas externas es donde mejor se observa el incremento de actividad asistencial del Costa del Sol. Se empezó en 1994 atendiendo a 23.196 pacientes. Desde 2014 la cifra se ha contenido en el orden de las 246.000.

«Es un hospital que ha ido evolucionando y que goza de buena salud», explica el actual director gerente de la Agencia Sanitaria Costa del Sol (en la que se integran el Hospital Costa del Sol, el Hospital de Alta Resolución de Benalmádena que abrió en 2008 y el CARE de Mijas, que tiene actividad desde 2005), Torcuato Romero. «Nos hemos adaptado a las nuevas realidades y problemas de la sociedad, y lo hemos hecho con un equipo de profesionales implicados, que se sienten orgullosos de estar aquí y de ser partícipes de un proyecto común, pero que además se esfuerzan por ser excelentes y referentes en sus materias», destaca Romero.

La trayectoria del Costa del Sol ha sido avalada en estos años con numerosos premios a nivel autonómico, nacional e internacional, y ha obtenido el reconocimiento de sus servicios asistenciales y no asistenciales con certificaciones y acreditaciones de calidad de instituciones de prestigio. Fue el primer hospital en conseguir la acreditación por el sistema americano de calidad Joint Commission International en 1999, y en 2017 ha recibido la distinción 'Best in Class' que lo acredita como mejor hospital a nivel nacional. Además desde hace una década desarrolla una campaña de fotoprotección inédita en España, y fue el primero en aplicar un protocolo pionero para detectar sustancias que provocan 'sumisión química en casos de robos y violaciones.

«Uno de los grandes logros de este equipo es que ha asumido y se siguen asumiendo retos y siempre con el paciente como punto de decisión. La evolución del hospital ha demostrado que no tenemos miedo a la innovación, a avanzar», destaca una profesional que conoce bien el centro, en el que lleva trabajando desde hace más de 20 años, María Luisa Hortas, directora de área de Laboratorio Clínico.

Francisco Gutiérrez fue, junto a otros tres compañeros, de los primeros profesionales contratados para poner en marcha el hospital. Había trabajado en el Distrito Sanitario y se le requirió para el nuevo centro en las mismas funciones. Actualmente es responsable de la Unidad de Compra. «Me ofrecieron irme al Hospital como apoyo para echar a andar el centro. Vine de apoyo y me quedé y aquí llevo 25 años», dice orgulloso este malagueño de 54 años. Recuerda los inicios como algo «bonito». «Teníamos ante nosotros algo muy distinto a lo que había hasta entonces en esta zona. Era un centro muy necesario. Llegamos con mucha ilusión y responsabilidad». Desde entonces, asegura, «ha habido cambios, muchos, tanto tecnológicos como legales».

«El hospital ha crecido y de forma meteórica en muchos aspectos y con una impronta muy personal por la calidad y la seguridad del paciente», subraya Purificación Alcalá, enfermera del centro desde su apertura y actualmente Supervisora de la Unidad de Cirugía, Trauma y de Corta Estancia. Esta granadina aterrizó en Marbella desde el Hospital de la Axarquía y ha vivido también en primera persona toda su evolución. «Somos un hospital moderno, Lo fuimos entonces y lo seguimos siendo ahora -defiende-. El centro ha sabido adaptarse a las necesidades de la población en general y de esta zona en particular. Hemos crecido con ellos y reflejo de ese crecimiento es nuestra cartera de servicios, nuestra trayectoria y nuestra visión».

El hospital canaliza además otros servicios a través de voluntarios, como el préstamo de libros de lectura para pacientes o intérpretes en hasta ocho idiomas para pacientes extranjeros. Recientemente el centro ha puesto en marcha un sistema de vídeo interpretación a la lengua de signos para facilitar la comunicación de las personas sordas con los sanitarios.