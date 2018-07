Cuarenta céntimos

IBA a encabezar estas líneas con algo así como cuestión de tamaño pero me he contenido por mor de que algún mal pensado imaginase que iba a referirme a otras cosas. Hay algunos que sostienen que el tamaño no es importante. Me imagino que lo hacen interesadamente. Para mí, es el factor más importante después del tiempo. La ropa, por ejemplo. La maldita especie que se reduce cada día y especialmente después de una comida bien regada y repetida. Los zapatos, que no caben en ninguna parte y mucho menos en los armarios empotrados que se diseñan para el fin de semana cuando se supone que te deben acompañar la vida entera. Las casas, que fomentan la discordia porque nos tenemos que amontonar en su interior por aquello de la especulación inmobiliaria. Las maletas, con las que tratamos de engañar a las líneas aéreas que han inventado eso de cobrar por ellas y permitir una en cabina de unas dimensiones preestablecidas que tratamos de prolongar todo lo posible. Los bolsos de las señoras, anchos, profundos como un pozo donde llevan de todo y encuentran lo que buscan después de muchas dificultades. Si regalas uno pequeño te lo puedes poner de sombrero porque no cumple, ni de lejos, con las expectativas. Las llaves, que se han reducido desde que se han multiplicado hasta el infinito y cualquier desgraciado tiene que transportar un puñado. Hace nada, con una sola se abrían todas las puertas que necesitábamos y tenía una forma majestuosa que encontramos hoy en los anticuarios y rastros. ¿Qué decir de los teléfonos móviles? Mi compadre Paco, pionero, iba con un aparato que evocaba los equipos que hemos visto en las películas de la Segunda Guerra Mundial. Yo pronostiqué que nunca serían más reducidos que la distancia entre la boca y la oreja y como en tantos vaticinios me equivoqué porque no contaba ni con el pliegue del instrumento ni con los altavoces. Los ordenadores, que antes, hace muy poco, eran unos cacharros imponentes y no me refiero a los que existían en las grandes empresas que ocupaban una planta entera sino simplemente a los de sobremesa. Los televisores que han aumentado a lo ancho y se han reducido notablemente en el grosor. En fin.

Sostengo vehementemente que antes de venderle un coche a un ciudadano debería éste tener que acreditar cuál es el sitio que tiene previsto para guardarlo cuando no lo usa. Es cierto que una medida así dañaría a la llamada industria automotriz pero también fomentaría la construcción de parkings y despejaría un poco las calles. He estado recientemente en el cementerio de San Bernabé por dos lamentables sucesos que me han afectado, a diversas horas del día y de la semana, y he podido comprobar que no hay un aparcamiento ni para muestra en sus alrededores. Los sitios tapizados de vehículos y muchos conductores dando vueltas preguntándote si sales para lanzarse como un halcón al que creen que dejas libre. Debería también exigirse que la plaza sea suficiente para que cupiese el monstruo que adquieres, tan diferente al 600 para el que fue concebida. Pero nadie se preocupa de eso.

Tampoco parece que el Ministerio de Defensa, la Armada o JEMAD o quien debería ocuparse de esos pequeños detalles se desvele. Porque hemos estrenado un armatoste con el cual podemos ganar cualquier guerra en la que nos empeñemos. Un submarino sumergible pero no del todo reflotable que ha costado la friolera de mil millones de euros y que espero que sirva para muchas cosas porque con esa cifra que se me antoja respetable, la verdad es que no la he visto nunca en mi entorno, se pueden paliar muchas necesidades. Me imagino que los padres conscriptos que nos gobiernan saben de eso mejor que yo y sus razones tendrán para dedicar esas cantidades a esas menudencias. Deben haber leído al amigo Vegecio aquello de Si vis pacem, para bellum. Ya estará pagado y más se perdió en Cuba pero lo que me parece escasamente de recibo es que nadie haya pensado en el sitio donde se iba a atracar el buque cuando no estuviese de maniobras que me temo será la mayor parte de la temporada. O que no se hayan tomado la molestia de calcular la eslora y compararla con las dimensiones del dique. Si esto lo hubiese contado Gila lo aceptaríamos.

Bueno, la broma dicen que nos va a costar unos dieciséis millones que serán treinta y dos debido a la eterna exactitud de los presupuestos.

Tocamos a cuarenta céntimos entre hombres, mujeres y niños. Es un pequeño capital pero es mío.