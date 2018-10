El Costa del Sol suma un nuevo reconocimiento con el Premio Nacional al Mejor Servicio de Medicina Interna El director gerente, Torcuato Romero, con responsables del área premiada, durante la gala. :: sur El centro ha quedado además finalista en la categoría de 'Mejor Hospital' en la edición de 2018 de los 'Best in Class' MÓNICA PÉREZ MARBELLA. Jueves, 25 octubre 2018, 00:05

El Hospital Costa del Sol suma un nuevo reconocimiento con el Premio Nacional 'Best in Class' (BIC) en la categoría de 'Mejor Servicio' para el área de Medicina Interna. Esta unidad ha resultado ganadora de esta edición 2018 después de haber sido finalista en dos ocasiones (ediciones de los años 2013 y 2016). Además de este galardón, el hospital ha quedado finalista en la categoría de 'Mejor Hospital' después de que el año pasado se hiciera con este premio a nivel nacional. Las unidades de Ginecología y Neumología han llegado también a la fase final en la categoría que premia a los mejores servicios de España. En el caso del área de Neumología es la segunda vez que obtiene este resultado tras la edición de 2017. Esta edición se ha completado con la atención asistencial de Hepatitis C que también se ha hecho con un lugar entre los finalistas al mejor tratamiento de esta patología.

«Siempre hemos tratado, durante los 25 años de andadura del servicio y del centro, de manter un compromiso por la calidad y por la mejora continua de nuestros profesionales y de consecución de la excelencia. Este es un reconocimiento a muchos años de trabajo de múltiples profesionales para tratar de hacerlo mejor cada día, es algo que forma parte de la cultura del hospital», explica a SUR el director de la Unidad de Medicina Interna, Javier García Alegría, quien reivindica la sanidad pública española, «que presenta unos niveles de calidad reconocidos tanto a nivel nacional como internacional».

Los premios nacionales 'Best in Class' (BIC) son unos galardones promovidos por el diario especializado Gaceta Médica y la Universidad Rey Juan Carlos que reconocen aquellos centros sanitarios, hospitales, servicios o centros de Atención Primaria que aspiran a la excelencia, basando su gestión en la mejora de la calidad asistencial.

La concesión de los diferentes galardones se basa en la puntuación obtenida por los candidatos con el Índice de Calidad Asistencial al Paciente (ICAP), elaborado especialmente para estos premios, y que se establece a partir del análisis multivariable de los datos recogidos en los cuestionarios específicos cumplimentados por los hospitales y centros de atención primaria a través de esta web, según explican desde el Hospital Costa del Sol en un comunicado.

Antes de la concesión de los premios -añaden- se convoca un Comité de Expertos, «profesionales de reconocido prestigio en el ámbito sanitario, cuyas funciones son las de refrendar el método empleado para la evaluación de la calidad asistencial, la ratificación de los ganadores y la asignación de accésit 'mención de Honor'». En la reunión del Comité de Expertos participa la Cátedra, que explica el estudio realizado e interpreta los resultados obtenidos con el Índice ICAP en base a la información recopilada por medio de los cuestionarios. «Con los resultados a la vista, el Comité de Expertos puede solicitar que la información presentada por el hospital o centro de salud sea contrastada con una visita in situ».

Más de 120 candidatos

En la edición de este año se han presentado un total de 120 hospitales a la categoría de mejor hospital y más de 800 servicios han concurrido a 39 categorías, «lo que consolida a los BIC como el referente en excelencia en la sanidad española».

El acto de entrega de estos galardones que reconocen la excelencia de la gestión y la calidad asistencial a nivel nacional se celebró ayer en Santander y a él acudieron el director gerente del hospital, Torcuato Romero, junto con el director de la unidad y la responsable de enfermería de Medicina Interna, Javier García Alegría y Marta Aranda respectivamente, ganadores del premio en su categoría. También asistieron otros responsables de las unidades y proyecto finalistas del Hospital Costa del Sol.