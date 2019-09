El Consistorio invertirá el dinero sobrante de las ayudas a Ampas en actividades culturales A. JIMÉNEZ MARBELLA. Viernes, 13 septiembre 2019, 00:07

Con el objetivo de no perder las partidas económicas de las subvenciones no solicitadas por las AMPAS, el Pleno extraordinario de ayer aprobó el expediente de modificación presupuestaria de las mismas. En total, 112.000 euros se destinarán a actividades culturales que se desarrollarán en todo el municipio. Este importe llega tras la no adhesión de 14 Ampas de Marbella y San Pedro a las subvenciones nominativas por importe de 8.000 euros. Según explicó el concejal Javier García, el pasado 1 de enero se abrió el plazo para solicitar esta subvención de cara al curso 2019-2020, con una dotación de 312.000 euros, de los cuáles 240.000 serían para los centros de Marbella y 72.000 euros para los de San Pedro. En total, fueron 21 las Ampas que lo solicitaron en los tiempos previstos.

García afirmó que se abrió un plazo especial en agosto para las 18 Ampas que aún no lo habían solicitado. «Cuatro Ampas presentaron la documentación en esta fecha, por lo que también disfrutarán de la subvención».

Tras este segundo intento, son 14 las Ampas que se quedan sin subvención al no solicitarla: 10 de Marbella y cuatro de San Pedro. García señaló que el dinero de estas ayudas se destinará a actividades culturales por valor de 80.000 euros en Marbella y 32.000 en San Pedro, ya que no se puede invertir en material 'inventariable', algo que se quiere cambiar de cara al próximo curso, según aseguró García.

El grupo municipal socialista votó en contra de esta modificación presupuestaria, y se rechazó la propuesta planteada por esta formación, que incluía la creación de un plan de actividades escolares tutelado por el Ayuntamiento. El concejal Manuel Morales criticó al equipo de gobierno por «no facilitar a las Ampas los trámites necesarios para la subvención».

En este sentido, el teniente de alcalde sampedreño aseguró que se ha prestado el «asesoramiento necesario» a las Ampas y recordó que se mantendrá el mismo importe (312.000 euros) para las subvenciones a estos colectivos escolares en los presupuestos de 2020.

Asimismo, el Pleno aprobó la ratificación de la adhesión del Ayuntamiento de Marbella al Plan de Asistencia Económica Municipal 2019, por el que el Consistorio recibirá 631.000 euros por parte de la Diputación de Málaga. En total, se destinarán 481.000 euros para obras en Marbella y 150.000 para San Pedro. Entre las actuaciones se incluye la eliminación de barreras arquitectónicas o la mejora de itinerarios peatonales.