Dos conductores se enzarzan a puñetazos en mitad de la calzada en Marbella 00:42 Un momento de la pelea. La Policía Local ha abierto una investigación para tratar de localizar a los implicados JUAN CANO y ALVARO FRÍAS Málaga Viernes, 11 enero 2019, 20:01

En las imágenes no se aprecia el detonante, aunque todo apunta a que fue el típico rifirrafe de tráfico. Que si me bajo, que si no, que si me voy... Y al final uno que ya se iba se da la vuelta y se lía la marimorena. La Policía Local de Marbella busca a dos conductores que pararon sus coches en mitad de la avenida Alfonso de Hohenlohe y se enzarzaron a puñetazos.

Ha sucedido esta tarde, sobre las tres y media, y la trifulca, al menos parte de ella, ha sido grabada con un teléfono móvil desde otro vehículo que circulaba en sentido contrario, y que se paró para filmar la escena. Los implicados iban al volante de una berlina Citroën -el de delante- y un todoterreno Kia -el de atrás- que pararon en mitad del carril izquierdo de la calzada en sentido Cádiz.

En el vídeo, se aprecia que el conductor del Citroën (el que viste chándal), tras una primera refriega, parece dispuesto a marcharse; sin embargo, cuando está a punto de subirse en el coche, da media vuelta y corre hacia el otro implicado (el de la gorra). A partir de ahí, intercambian golpes, aunque es el primero quien se lleva la peor parte y cae hasta en dos ocasiones, aparentemente grogui, sobre el asfalto. Tras ello, cuando consigue erguirse, vuelve a su automóvil y se marcha.

El vídeo, que ha empezado a difundirse a través de servicios de mensajería instantánea, está siendo investigado por la Policía Local de Marbella, que trata de localizar a los conductores implicados para comprobar si presentan lesiones y ofrecerles la posibilidad de que formulen denuncia sobre los hechos.