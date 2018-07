El comprador extranjero impulsa el mercado inmobiliario en Málaga Beatriz Toribio, ayer. / J.-L. En la provincia la segunda mano se mueve a un ritmo similar al de plazas como Madrid y Valencia, con un repunte interanual en los precios del 12% NIEVES CASTRO MARBELLA. Miércoles, 25 julio 2018, 00:33

Los datos revelan que el sector inmobiliario en Málaga late, otra vez, con fuerza. La demanda y el crecimiento de los precios se mueven en la actualidad a ritmos similares a los detectados en Madrid capital o Valencia, con repuntes en el precio superiores al 10% en junio respecto al mismo periodo del año anterior, según el Índice Inmobiliario de Fotocasa, que se basa en la oferta de segunda mano del portal. Así lo explica a SUR Beatriz Toribio, directora de Estudios y Asuntos Públicos de la empresa. «La segunda mano es la que ha protagonizado la reactivación del sector, porque es una vivienda mucho más atractiva a nivel de precios, está gravada con menos impuestos y hay muchísima más oferta», concreta la experta sobre la fortaleza de este nicho.

¿Qué está ocurriendo en Málaga? Pues que fruto de la demanda, sobre todo debido al empuje del comprador extranjero, los precios repuntan el doble que en el resto del país. A nivel nacional se crece a un nivel del 6% y en la provincia, al 12%. En Málaga capital esa subida del precio alcanza el 19%, «dato que no vemos salvo en Madrid y pocas ciudades más», detalla la directora de Estudios de Fotocasa. «La recuperación del sector inmobiliario se está concentrando en determinadas plazas, que son Cataluña, Madrid y las islas, y luego en determinados puntos muy concretos de la costa y uno de ellos es Málaga», abunda la responsable.

Según las cifras aportadas, Málaga presenta un ritmo en el crecimiento de precios muy diferente al del resto de provincias andaluzas, con alzas de dos dígitos frente a la segunda plaza donde más crece que es Granada con un 2%. Además, 11 de los 15 municipios donde más sube el precio de la vivienda están en Málaga, situando el metro cuadrados en torno a los 2.200 euros.

A juicio de Toribio, que ayer participó en la presentación de un estudio inmobiliario en Marbella, estos datos reflejan que Málaga, con la Costa del Sol a la cabeza, es un mercado «muy caliente» en estos momentos «como consecuencia del interés que despierta no solo entre la demanda nacional sino entre el comprador extranjero».

Si esta situación es la antesala de la formación de una nueva burbuja inmobiliaria, Toribio se muestra taxativa: «Nueva burbuja inmobiliaria a nivel general en España, no. Porque los precios están muy lejos de lo que veíamos en aquellos años y porque no hay burbuja de la financiación, los bancos están cuidándose mucho de conceder créditos con la alegría de antaño, pero es verdad que hay que estar muy atentos por lo que estamos viendo en puntos como Málaga con fuertes incrementos que no son sanos».

Son varios los factores que están empujando el sobrecalentamiento de los precios según la experta, de un lado la acusada caída experimentada durante la crisis -los precios bajaron en determinadas zonas incluso más de un 40%- y la fuerza que retoma la compra como inversión, tanto el extranjero que en el caso de Málaga es fundamental, pero también el nacional. Según datos de Fotocasa, un 11% de los que en el último año participaron en el mercado de la compra en España buscaban la adquisición de la vivienda como negocio.

Estabilización

Toribio apunta que la tendencia camina hacia la normalización de precios, si bien en Málaga se demorará. ¿Cuánto? «Yo creo que todavía en lo que nos queda de 2018 vamos a seguir asistiendo a subidas fuertes del precio de la vivienda, en Málaga en general y en Marbella en particular», vaticina.

En concreto, respecto al caso marbellí la responsable destaca que la recuperación de los precios en las operaciones de compraventa arrancó antes que en la capital. No obstante, es en el mercado del alquiler donde Marbella se sitúa como una de las primeras ciudades donde se alcanzaron los precios máximos vigentes en los años 2007 y 2008. Así, Marbella está en niveles de precios máximos desde el año 2016, cuando en el resto del país se ha empezado a alcanzar esos máximos en ciudades como Madrid y Barcelona en el año 2017 y 2018.