Comerciantes del mercadillo dicen que queda la mitad de puestos iniciales Parte del mercadillo junto a una obra. :: charo márquez El colectivo sigue reclamando un cambio de ubicación y acusa al Ayuntamiento de querer hacer desaparecer el rastro CHARO MÁRQUEZ ESTEPONA. Jueves, 17 enero 2019, 00:06

Un miércoles más los comerciantes del mercadillo ambulante montaron sus puestos, pero ven que cada semana son menos. José Vargas, portavoz del colectivo, estima que desde que se produjo, hace ahora dos años, el traslado desde el recinto ferial a la actual ubicación, en los alrededores de Las Mesas, el número de licencias se ha reducido casi a la mitad, pasando de los 300 a los 150 actuales.

Los comerciantes se quejan de que la ubicación no es la idónea. Primero por la orografía del terreno, con empinadas cuestas que dificultan el tránsito a personas con movilidad reducida. En segundo lugar porque junto al mercadillo se construye una urbanización «y estamos junto a grúas, maquinaria pesada que suponen un peligro, además del polvo que daña a nuestra mercancía, sobre todo a los productos de alimentación». El portavoz añade además que no hay suficientes aparcamientos, ni baños públicos ni visibilidad del mercadillo para los turistas. «No hay indicaciones y los visitantes del municipio no saben que estamos aquí», se lamenta.

El colectivo ha solicitado al Ayuntamiento que cambie la ubicación y denuncia que no ha obtenido respuesta. Sospechan que el equipo de gobierno pretende «aburrir» a los comerciantes para que renuncien a sus licencias y así provocar la desaparición del mercadillo. «Es la pescadilla que se muerde la cola: cada vez hay menos público, por lo tanto los vendedores van abandonando y eso hace que venga menos gente y ya no llegamos a cubrir gastos», se lamenta Vargas. El colectivo plantea como nueva ubicación la avenida Puerta del Mar aunque están abiertos a estudiar otros emplazamientos.