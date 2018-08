La ciudad se refugia bajo el paraguas de otras administraciones y sólo llevará stand a Fitur N. CASTRO MARBELLA. Jueves, 2 agosto 2018, 00:11

La alcaldesa Ángeles Muñoz que ostenta asimismo la responsabilidad directa del área municipal de Turismo adelantó ayer que el Ayuntamiento seguirá acudiendo en los próximos meses a las principales ferias internacionales en Londres, Madrid o Berlín para promocionar la marca Marbella y dar soporte al sector privado local que acude a ellas, pero sólo utilizará stand propio en Fitur, que se celebrará el próximo enero. Al resto de citas, donde se engloban otras ferias especializadas, acudirá bajo el paraguas del Patronato de Turismo, Turismo Andaluz o Turespaña.

El calendario ferial de Marbella arrancará en septiembre con la participación en varias citas nicho: Over 50's en Holanda (sénior), Madrid Golf (golf) y Bride Of The Year en Irlanda (bodas).

La oposición se ha apresurado a criticar la actual política turística del Ayuntamiento. En concreto, el que fuera concejal de Turismo, el edil del PSOE Javier Porcuna, preguntó si estas decisiones están consensuadas con el Foro de Innovación Turística donde está representado el sector privado.