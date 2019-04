Callejeando

Parece como que si fuese a escribir la letra de un tango. Me gusta el gerundio y el infinitivo. El participio, menos: he visto que se utiliza muy poco. La definición de la RAE es muy despectiva: andar frecuentemente y sin necesidad de calle en calle. Lo de frecuentemente tiene un pase, pero lo de sin necesidad suena fatal. Las calles sirven para muchas cosas: para conectar un punto de un ciudad con otro, para pasear, hacer turismo, observar los edificios colindantes, hacer deporte, estirar las piernas. Todas estas actividades son útiles, algunas no son imprescindibles. Se puede vivir en la molicie, no salir de casa, olvidarse del mundo, mirar fotografías y la televisión pero se pierde uno muchas cosas interesantes. La sociedad ha invertido mucho pero que mucho dinero y lo sigue haciendo constantemente, más en estas épocas preelectorales en arreglar las vías urbanas. Los avances en la educación de los vecinos también ha ayudado en hacerlas más transitables. Ya nadie grita agua va antes de vaciar el orinal desde la ventana. Las aguas de lluvia se canalizan -cierto es que cada vez menos porque ya no llueve, los niños pequeños miran el cielo sin explicarse de donde caen las cuatro gotas del invierno- se han pavimentado y no hay barro. Hasta los dueños de los perros van con una bolsita recogiendo los excrementos de sus animalitos. Esto, hasta que la Unión Europea incluya esos saquitos entre la lista de las cosas prohibidas. Como se fuma menos, tampoco hay demasiadas colillas, las arquetas tienen tapa, no como en otros países donde las hurtan con grave peligro para los despistados. Hay seguridad, semáforos, guardas que espantan a los malandrines y gente muy vistosa, hombres y mujeres, sobre todo en Marbella. Por eso, andar por la calle, callejear en mi versión particular, es una experiencia muy agradable.

Pero nuevas experiencias surgen. Antes, el que caminaba hablando solo era un candidato seguro al manicomio. Se le miraba atentamente y se ponderaba el hipotético peligro que representaba para decidir si se llamaba a los loqueros o se le dejaba seguir su camino entre la compasión del público. Hoy todo el mundo habla aparentemente solo. Para distinguir a los chiflados de los del soliloquio tecnológico hay que mirarles la oreja. Porque si llevasen un teléfono en la mano, hasta el más torpe supondría que su interlocutor estaba más o menos lejos pero ahora se ha simplificado la comunicación y una aparatito insignificante capta la voz y un auricular -que pronto se transformará si su dueño no lo dosifica en un audífono- le hace llegar la voz del ausente. Como las calles son amplias, el impacto medioambiental no es insoportable. La dificultad es otra. De improviso oyes a tu espalda un cariñoso saludo. Te vuelves pensando que es un amigo o conocido el que te ha reconocido y ves una cara sonriente que no recuerdas. No ves a nadie más y piensas que tu memoria falla. Por si acaso le devuelves atentamente la salutación sólo para comprobar que está hablando a larga distancia y le da lo mismo si tus tardes son buenas, malas o regulares. Esta situación se produce por la incredulidad de los telefonistas que ignoran u olvidan que el aparato goza de un sistema que amplifica la voz sin necesidad de gritar. Ignorancia u olvido imperdonable y que me ha permitido enterarme de algunas cosas que en un mundo civilizado y discreto no habrían llegado nunca a mi conocimiento.

Un peligro mayor se traduce en la práctica de ahorrar tiempo escribiendo o leyendo en la pantalla de un teléfono mientras se camina. De entrada es un mérito que no se prodigaba a un par de actores de cine, uno de los cuales llegó a presidir el país entonces más importantes del orbe y otro cuyo nombre identifica un importante aeropuerto. Les era incompatible el caminar con el masticar, según decían las malas lenguas. La productividad y el aprovechamiento integral del tiempo son muy recomendables. El inconveniente radica en que su mirada no se dirige hacia el horizonte sino hacia el suelo. Mejora las posibilidades de no caerse a un hoyo pero amenaza el choque frontal con otro lector-escritor y obliga a los que simplemente callejeamos a redoblar nuestra prudencia para evitar la colisión con el que viene concentrado en sus cosas.

Va a resultar verdad aquello de que en España, de diez cabezas una piensa y nueve embisten.