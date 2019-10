«No buscamos ovnis, sino condiciones habitables en otros planetas» Álvaro Iturbe. :: charo márquez Este alumno del IES Pablo del Saz ha sido reconocido por su trabajo de astrobiología en el certamen 'Ciencia en Acción' Álvaro Iturbe Mención de Honor Premios 'Ciencia en Acción' CHARO MÁRQUEZ MARBELLA. Lunes, 21 octubre 2019, 00:17

El Nobel de Física ha recaído este año en investigadores de los exoplanetas, aquellos que están fuera del sistema solar y giran alrededor de otras estrellas. En Marbella contamos con nuestro propio Nobel, un joven estudiante de segundo de Bachillerato del IES Pablo del Saz que ya despunta en el campo de la investigación. Acaba de recibir una mención de honor en el congreso 'Ciencia en Acción'.

- ¿En qué consiste el trabajo de investigación por el que ha sido premiado?

- Nuestra investigación radica en averiguar si puede existir vida fuera de nuestro planeta, en concreto nos centramos en los dos exoplanetas más cercanos a la Tierra: Próxima B y Barnard B. Nos preguntamos si tienen condiciones favorables para la vida, cómo sería y si sería similar a la nuestra.

Desde la educación pública no se incentiva la investigación científica

- ¿Cómo llega al mundo de la investigación?

- A través del programa ScienceIES, que ha creado mi profesor Javier Cáceres que incentiva a alumnos de Secundaria y Bachillerato a entrar en el mundo de la investigación científica. En la modalidad de astronomía él propuso este proyecto.

- ¿Cómo puede, desde un instituto público de Marbella, llevar a cabo esta investigación que requiere destacados medios técnicos, científicos y económicos?

- Hacíamos reuniones en la Universidad de Málaga junto con astrofísicos, como Alberto Castro Tirado, director del Instituto de Astrofísica de Andalucía y miembro del CSIC, matemáticos y programadores, que nos daban la formación necesaria para tener los conocimientos para poder trabajar en este tema.

- Pero ¿Cómo ha accedido a esos exoplanetas? ¿Con qué medios?

- Alberto Castro Tirado fundó una red mundial de telescopios integrada por cinco telescopios robóticos a los que uno pide acceso y se puede acceder desde un ordenador. Dos de estos telescopios están en España, uno en Nueva Zelanda, otro en México y en la Antártida. Tuvimos acceso al de Algarrobo Costa en Málaga y al de Nueva Zelanda y hemos podido monitorizar las dos estrellas.

- ¿Cual ha sido el resultado de sus investigaciones?

- En nuestro trabajo debíamos comprobar si se habían producido fulguraciones estelares. Es decir, si la estrella había lanzado llamaradas que hubiesen provocado que cantidades de radiación hayan entrado al planeta acabando con la vida allí existente. En Próxima si ha habido fulguraciones y es posible que sea un planeta estéril. Pero en Barnard no se han producido. Durante el tiempo que hemos investigado no se han registrado, pero necesitamos recabar más datos pues es un exoplaneta recién descubierto en 2018.

-Con lo estudiado hasta el momento ¿cree que puede existir vida en otros planetas?

- Es una creencia fundamentada. Estos dos exoplanetas están en una zona óptima, donde podría haber agua líquida, con condiciones muy similares a la Tierra. Si al final hay agua puede haberse desarrollado vida similar a la que nosotros tenemos. No estamos buscando ovnis, sino condiciones habitables en esos planetas y más tarde buscaríamos vida microbiana, en fase primitiva.

- ¿Qué supone para usted que el Nobel de Física de este año haya recaído en investigadores de los exoplanetas?

- El hecho de que después de 25 años de que se descubriera el primer exoplaneta se conceda este Nobel, es muy importante. El descubrimiento del primer exoplaneta fue una revolución puesto que nos percatamos de que nuestro sistema solar no es único; y de que no somos los únicos que tenemos planetas alrededor de una estrella. Y aún más importante: que puede haber vida fuera de nuestro sistema solar. Si tenemos en cuenta el gran número de estrellas y que mínimo cada una tiene dos planetas, concluimos que hay muchos exoplanetas potencialmente habitables en nuestra galaxia. El Nobel va a suponer una gran repercusión en la sociedad y va a permitir que conozcan las investigaciones sobre exoplanetas, que de verdad se está buscando si hay vida en otros planetas. Y también que las empresas aporten fondos para estas investigaciones y poder encontrar esa vida y demostrar que no estamos solos en el universo.

- ¿Cree que a los jóvenes como usted les interesa la investigación y el estudio del universo?

- Desgraciadamente la mayoría no está interesada en estos temas. Algunos si tienen curiosidad y les gustaría investigar quizás en medicina, biología. Lo interesante es buscar a esos alumnos que tienen ese interés y proporcionarles los medios necesarios para crecer en su formación y poder acabar investigando.

-¿Cree que hay recursos desde la educación pública para apoyar a alumnos como usted?

- No. Si no fuera por este tipo de proyectos que impulsan profesores y científicos que se autofinancian, no sería posible. Desde la educación pública no se incentiva la investigación científica. No se hace suficiente.

- ¿Qué ha supuesto para usted esta mención de honor en 'Ciencia en Acción'?

- Me ha permitido trabajar con telescopios robóticos, trabajar con mis propias imágenes y datos y no tener que depender de otros datos ya tomados. También he conocido a astrofísicos de renombre, me he introducido en el mundo de la investigación científica, cómo funcionan esta corporaciones, la financiación.