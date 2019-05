MI BUENA COMPAÑERA En mi hogar no se conciben las primeras horas del día sin oírla NIELSON SÁNCHEZ-STEWART Miércoles, 29 mayo 2019, 00:03

ASÍ calificaba el aparato un cantante dotado de una voz poderosa y de un nombre para mí indescifrable en cuanto a su origen, que me evocaba, el nombre, no el cantante, a una de esas especies de animales que aún subsisten en Tasmania o en otros lugares que han estado a salvo de los conejos o de los humanos WEIRD hasta hace poco. Ahora, no sé pero lo dudo, su nom de plume es similar a la denominación no sé de qué aplicación informática -tampoco me consta que sea posterior a que él asumiese ese nombre artístico, aquello del huevo y la gallina o que, simplemente, no tenga nada que ver una cosa con otra y sea nada más que un semi alcance. Me lleva a pensar que eligió ese pseudónimo inspirado en un cantante de jazz francés, avanzado para su tiempo que interpretaba en el llamado período entre guerras. También es casi homónimo de varias películas ambientadas en el oeste americano, encadenado y otros títulos extraños, mejorables, las películas, no los títulos. El hombre -el nuestro, no el del país vecino- nos deleitaba con sus melodías que versaban sobre temas originales y, a pesar de su calidad, pasó a la historia y ya no se escucha nada de lo suyo. Me he enterado que aún está entre nosotros y no porque de señales de vida sino porque he investigado un poquito. La edad tampoco le exige necesariamente, aunque no es la más indicada para recitales muy exigentes, apresurarse a demandar los servicios de Caronte. Ojalá, por muchos años, se reprima de esa tentación.

Bueno, pues, la canción a la que he querido evocar enaltecía una invención que nos acompaña cada día. En mi hogar no se conciben las primeras horas de la mañana sin oírla, no sé si sin escucharla, pero antes del desayuno ya están presentes una serie de personajes cuyas opiniones me resultan muy familiares. Me imagino, y siempre yerro, sus respectivas fisonomías que no son a veces para nada coincidentes con los bien modulados timbres de voz, muy característicos. La presencia de estos invitados se ha transformado en algo tan esencial que me parece que el tiempo no transcurre hasta que no los tengo por aquí, que no pueden ser las nueve si no se han presentado en casa. La comodidad que me rodea y que nos rodea a todos no me obliga siquiera a poner en marcha el aparato: está programado para que se ilumine y emita en un momento determinado. Sólo exige que, al cabo de un rato, se reitere que se mantenga emitiendo porque, muy discretamente, se apaga en evitación a que, si estás ausente, siga funcionando hasta su extinción por consumición.

Cuando apareció la televisión -no ha tampoco demasiado tiempo ¿sabe Ud.?- los agoreros pronosticaron que desaparecería porque es evidente que la imagen enriquece y que la vista es un excelente complemento del sentido del oído. No ha sido así. Los dos medios conviven, cada uno tiene su espacio y creo que ni siquiera compiten. El día da para mucho y requieren un diferente grado de atención. Una, no permite, por ejemplo, simultanearla con la conducción mientras la otra es un elemento indispensable para casi todos los que se pasan la vida detrás de un volante y también para los ocasionales. De hecho, si no lo evitas, se enciende al mismo tiempo que el vehículo. Recuerdo bien la auténtica desesperación de perder la onda cuando se alcanzaba el punto kilométrico 221 en la A7 cuando la emisión comenzaba a freír hasta que desparecía totalmente. Ha mejorado mucho y se puede ir de Marbella a Málaga sin exponerse a estas contingencias. Hasta hace poco, la única emisora que no te abandonaba era la clásica con sus pretenciosos programas que insisten en hacerte oír las composiciones musicales más desconocidas, por lo menos para este lego en el arte de Euterpe. No paso de ser un ardientísimo aficionado. Hoy, a través de esta red única de alcance mundial que se ha transformado en la base misma de nuestra existencia, se puede oír en cualquier parte en que te encuentres desde cualquier instrumento, ordenador, teléfono móvil, tabletas de cualquier generación. ¡Que diferencia con los receptores a pilas que aparecieron hace unos pocos lustros que te permitían ir cargado por la calle sintonizando tu emisora favorita! Era un buen sistema para ligar en mi lejana adolescencia.

Gracias a Internet, todos los días tienen el mismo amable despertar y donde quiera que esté, me entero de lo que ha sucedido en la Divina Pastora y de cuál es el acontecimiento programado para la tarde al que no asistiré.

Mi buena compañera: la radio.