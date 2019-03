'Bienes y derechos', el término de la controversia Martes, 26 marzo 2019, 00:02

La Seguridad Social basa su decisión en que la excepción normativa que permite al Ayuntamiento no dedicar al pago de la deuda lo que ingrese por sentencias se refiere a bienes o derechos, lo que en su opinión excluye al dinero. «La cantidad entregada a ese Ayuntamiento se ha obtenido en virtud del reconocimiento en favor del mismo de una indemnización que no consistía en la entrega de bienes y derechos», sostiene la resolución en referencia al talón de 12 millones de euros. Señala también que Roca fue condenado a satisfacer una cantidad por responsabilidad civil, y que ante el impago de la misma se ha procedido a la ejecución de sus bienes, «lo que no altera la naturaleza de la indemnización ni de la responsabilidad civil. Estas cantidades, según la resolución, se encuentran fuera del ámbito de aplicación de la norma.