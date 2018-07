ESTAMOS BIEN DEFENDIDOS

Y eso que se nos ha ido el mejor de todos. Dicen que las comparaciones son odiosas aunque no sé de qué otra manera se puede analizar con eficiencia y, además, entre nosotros, la publicidad comparativa está prohibida. Pero expreso mi opinión y siento si alguien pueda ofenderse o considerarse aludido. Siempre pensé que si la justicia me pusiese en su punto de mira, algo de lo que no estamos ninguno a salvo por muy niños buenos que nos sintamos, habría recurrido a Antonio para que me sacase del atolladero. Lo dije públicamente cuando pronuncié su laudatio en una de las varias y merecidas distinciones de la que fue objeto. Ese honor, el de poder glosar sus méritos, no me lo confirió ninguno de los cargos que he tenido la suerte de desempeñar. No, me lo confirió él, en un gesto que me emocionó casi hasta las lágrimas. Porque habíamos tenido nuestros roces cuando me involucré en estas cosas de la institucionalidad abogadil. El estaba de lo más tranquilo haciendo una labor impecable con los escasos medios de los que le dotaba la capital y yo creía que se podía y debía hacer más y, lo primero, repartir con más largueza los recursos porque ya éramos muchos por aquí. Fue una evolución a dos velocidades. Pero perdonó de corazón mis intromisiones y mis impertinencias y llegamos a ser grandes amigos y me regaló el poder intervenir en un acto importante.

Hemos quedado unos pocos, a pesar de su partida. Más de mil, en estos pagos, entre ejercientes y no ejercientes. Un conjunto de proporciones gigantescas en un cuadro de profesionales que llega a los más de ciento cincuenta y cinco mil en toda España, un número que en proporción a los habitantes no iguala casi ningún país, excepción hecha de Brasil o la India. Es cierto que hay más Abogados en el Reino Unido, por ejemplo, pero la proporción es menor y las competencias mayores. No en balde intervienen necesariamente en la trasmisión de inmuebles, por ejemplo, lo que aquí realizan los notarios. También hay más Abogados en los Estados Unidos pero en aquel país la gente se pelea por todo y cuando no usan armas acuden a los tribunales y cuando las usan, también. Para mayor información asómese a la pequeña pantalla donde le costará encontrar una serie que no cuente la vida de alguno de mis colegas. Y, además, hay allí un montón de gente. En España sólo se consulta cuando se está con el agua al cuello porque cualquiera puede redactar un contrato, decidir si vale la pena actuar en el comercio a título individual o colectivo, a nadie le preocupa demasiado lo que harán sus herederos cuando no esté para vigilarlos ni el régimen que le conviene si va a matrimoniarse. Si se le pregunta a alguien quién es su Abogado se molesta el preguntado y contesta que no es ningún delincuente.

Sólo en Marbella hay más Letrados que en 55 de los 83 Colegios de Abogados. El número, que proporciona nuestro Colegio -que en su conjunto ha superado con largueza los cinco mil inscritos- no toma en cuenta, por supuesto a aquellos que no tienen despacho en la localidad pero que legítimamente desarrollan aquí todo o parte de sus actividades y es superior a los que actúan en capitales, por ejemplo, como Toledo, Huelva, Ciudad Real, Cuenca, Albacete, Guadalajara y hasta Pamplona, a pesar de los trabajos que vienen aparejados a los primeros días de julio cuando se desatan las bajas pasiones. Si tomamos en cuenta el censo, tocamos a alrededor de ciento cincuenta clientes entre hombres, mujeres y niños, por cabeza -afortunadamente no puede decirse por barba, no sería políticamente correcto y, además, inexacto- cuando la media en España, media bastante alta que llega hasta la cadera, es de trescientos.

El Consejo General de la Abogacía Española mantiene, cumpliendo con una de sus funciones, el censo y periódicamente nos da estos sustos porque, a pesar de las lógicas exigencias para acceder, no deja de crecer el elenco. Málaga sigue en el quinto lugar sólo superado por Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, en ese orden, pero los forofos sostenemos que es como el emperador, con sus dos numerales.

Seguimos protegidos pero ahora ya no podrá explicarse con propiedad aquel viejo chiste de que no se encontraba en el Cielo quien se hiciera cargo de su defensa.