Bernal compaginará su cargo en la Diputación con la portavocía en Marbella José Bernal, en una foto de archivo, durante una intervención en el pleno del Ayuntamiento de Marbella. / Josele El socialista reconoce que las probabilidades de llegar a presidir la institución a día de hoy son escasas, pero advierte: «aún hay partido» NIEVES CASTRO Marbella Miércoles, 19 junio 2019, 16:22

El presidente del PSOE de Málaga y portavoz en el Ayuntamiento de Marbella, José Bernal, designado por el partido como candidato a presidir la Diputación de Málaga, ha confirmado a SUR que seguirá al frente de la portavocía y del grupo municipal en el Consistorio durante esta legislatura, compaginando estas funciones con las que finalmente asuma en la institución supramunicipal.

A día de hoy, Bernal tiene escasas probabilidades de llegar a la presidencia tras el acuerdo ya anunciado entre PP y Cs, por lo que es seguro que quedará como portavoz de los socialistas en el ente provincial. No obstante, el dirigente no descarta ningún movimiento y avisa: «Todavía hay partido».

El PSOE de Málaga designó al marbellí como su candidato a la presidencia de la Diputación por unanimidad en la Comisión Ejecutiva Provincial y por un 66,5 por ciento de los votos en el Comité Provincial de la organización en la provincia, confianza que el presidente de los socialistas malagueños traduce en «una responsabilidad». Por ello, añade que el objetivo es conseguir la presidencia de la Diputación Provincial de Málaga. Bernal señala que el PSOE es el único partido que tiene un «programa específico» para la institución y recuerda que su partido no sólo ostenta el mayor número de Alcaldías y concejales de la provincia, sino que tiene un proyecto que pasa por el «equilibrio» de los municipios malagueños. Para el socialista «todo eso hace que nosotros tengamos que presentar una candidatura con un proyecto que refleja esas conquistas, la labor de los dos mandatos anteriores y sobre todo, de los cuatro últimos años en la oposición en la Diputación de Málaga, trasladando muchas propuestas para mejorar la situación del territorio».

Bernal, que necesitaría a Cs y Adelante para ganar la presidencia, afirma que «hay partido». «Hasta que no se pita el final no hay resultado y además, por qué no, de aquí al día de la investidura se pueden abrir vías de diálogo y entendimiento que permitan otro resultado distinto al pacto PP-Cs que está anunciado, pero que tampoco está cerrado», afirma el dirigente.

Por su parte, las secretarías generales de Marbella y San Pedro Alcántara han mostrado este miércoles su pleno respaldo a la propuesta del PSOE de Málaga y destacan que la candidatura de Bernal a la presidencia de la Diputación respalda el trabajo que se ha llevado a cabo en el término municipal en las últimas elecciones municipales, donde se ganaron dos concejales y más de 2.500 votos.