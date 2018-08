«La bala atravesó la puerta y me pasó a cuatro dedos de la cabeza»

La madre del arrestado asegura que lleva «mucho tiempo» intentando que lo internen

Ana es la madre de Antonio –nombre ficticio ya que su familia prefiere mantener la identidad de este joven en el anonimato–, que fue detenido el pasado viernes por disparar contra los policías nacionales que fueron a su casa después de que su madre pidiera auxilio, ya que el arrestado había sufrido un brote psicótico y se mostraba muy agresivo. «Desesperada», esta mujer asegura que ya advirtió hace mucho tiempo de que podía producirse una desgracia.

Esta vecina de Estepona relata que los problemas mentales de su hijo empezaron hace años. Poco a poco, su estado fue empeorando, agravándose incluso con el consumo de sustancias estupefacientes y alcohol. «Nos empezó a decir que la familia estaba en su contra, que veía cosas como demonios y que alguien venía y le decía cosas», apunta.

Ana precisa que su hijo, diagnosticado de un trastorno mental, se sentía perseguido y que cada vez era más violento. Al principio, siempre según su relato, contra los objetos, como televisores, que destrozaba. Con el tiempo, esa agresividad también iba dirigida hacia las personas.

Esta madre, entre lágrimas, recuerda el episodio del pasado viernes. Explica que su hijo estaba en pleno brote psicótico y «muy violento»: «Cogió un cuchillo, pero no nos atacó. Se asomaba por la mirilla de la puerta y, al ver a la policía, decía que eran demonios que querían matarle. Ese no era Antonio, tenía la mirada ida. Yo no le reconocía».

Preocupada, recuerda este episodio e insiste en que ella ya advirtió de que podría ocurrir: «Tengo escritos presentados en el juzgado pidiendo el internamiento de mi hijo en un centro adecuado para que recibiera el tratamiento necesario».

Después de sufrir varios brotes y ver la evolución cada vez más violenta de su hijo, que dejó de tomarse la medicación y de asistir a las consultas; Ana no se quedó de brazos cruzados. Dice que ha llamado a todas las puertas que ha podido para que se le diera una solución a ese internamiento, pero que nadie le ha ayudado.

«Considero que mi hijo es víctima de un sistema que no funciona. Si el viernes llega a ocurrir una desgracia, quién hubiera sido el responsable», se pregunta, a la vez que insiste en que las personas que sufren un trastorno mental tienen el mismo derecho que el resto de enfermos a ser tratados adecuadamente. «Sin embargo, las personas que nos encontramos en esta situación estamos desprotegidas», apunta.

Su abogado, Manuel Fernández Poyatos, indica que, si en el juzgado pedían que Antonio acudiera por su voluntad para ser valorado por un forense y éste no hacía caso a lo que le pedía su familia, ya que piensa que le engañan y están en su contra, «es una pescadilla que se muerde la cola y el internamiento nunca se iba a llevar a cabo». «No se ofrecía ninguna alternativa real», concluye.