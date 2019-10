El Ayuntamiento reformará por completo la piscina Salduba La utilización de energía fotovoltáica y geotérmica reducirá el consumo y mantendrá mejor la temperatura interior del agua CHARO MÁRQUEZ MARBELLA. Domingo, 6 octubre 2019, 12:16

La piscina del complejo deportivo Serrano Lima ha quedado completamente obsoleta. La instalación presenta graves deficiencias que obligan a continuas reparaciones y al cierre de la instalación, como ocurre estos días. El Ayuntamiento ha optado por ejecutar una reforma integral antes que seguir poniendo parches a un equipamiento muy antiguo pero al mismo tiempo con una gran demanda.

Por ello ha elaborado un anteproyecto y va a licitar la redacción del proyecto definitivo para la posterior licitación de la construcción. La actuación se acometerá bajo el paraguas de los Fondos EDUSI ya que el objetivo esencial será la reforma energética de la piscina. Así se contempla la sustitución completa de la instalación de calefacción del agua, actualmente de caldera de gasoil, por una más eficiente y menos contaminante. En concreto se instalará en la cubierta un sistema de energía fotovoltáica y solar térmica, con objeto de abastecer a la instalación tanto de agua caliente como de electricidad. Además se colocarán postes subterráneos para generar energía geotérmica que producirá calor para calentar el agua.

El anteproyecto contempla del mismo modo la sustitución de la actual cobertura de la piscina, de tipo carpa, por un envolvente que aumente la superficie útil de la zona que rodea el vaso. Actualmente la superficie cubierta es de 859,80 metros cuadrados. En la reforma propuesta se plantea la ejecución de una edificación con una superficie de planta de 1.359,53 metros cuadrados.

Pero el vaso no ampliará sus dimensiones. Sí será reformado pero no se aumentará para permitir competiciones oficiales. El concejal de Obras, Diego López, aclara que la obra supondrá una reforma del 90 por ciento de la instalación, pero no se persigue construir una piscina de competición. «Para ello ya tenemos el proyecto de Nueva Andalucía o las que se propondrán en los próximos meses», puntualiza el edil.

Por supuesto, esta actuación incluirá la reforma de los vestuarios mejorándolos y adpatándolos a las necesidades de los usuarios. Y toda la instalación se adaptará a personas con discapacidad.

La cubierta se cambiaría por un nuevo sistema acristalado que permita el mantenimiento de la temperatura del interior y evite las actuales fugas y entradas de aire frío y caliente.

López explica que este proyecto se ajusta «perfectamente» a los epígrafes de sostenibilidad y eficiencia energética que proponen los Fondos EDUSI. «El objetivo es diseñar una instalación con una nueva cubierta con placas fotovoltáicas; con cristales y materiales que eviten las filtraciones y mantengan la temperatura interior y que no se genere consumo».

El presupuesto de licitación de la redacción del proyecto es de 45.000 euros mientras que el de ejecución superará el millón de euros. Desde el Ayuntamiento estiman que tendrán adjudicado el proyecto en unos seis meses y las obras podrían ejecutarse en otros nueve meses.

Diego López resalta que esta piscina requiere «un trato especial porque se encuentra en el corazón de la ciudad, con muchos usuarios, en un barrio emblemático y esta actuación va a cambiar estéticamente el entorno con un edificio moderno y vanguardista».

La piscina del antiguo complejo Salduba, construida hace unos 30 años, era inicialmente exterior. En la época GIL se cubrió con una carpa que posteriormente fue sustituida por la actual. Además de para uso particular, la utilizan clubes de natación y waterpolo, pese a no estar homologada; clubes que esperan con impaciencia la construcción de la nueva piscina de Nueva Andalucía.