El Ayuntamiento reclama a la Junta que la ampliación del Hospital se concluya con fondos públicos Félix Romero. :: xxx Romero reprocha al Gobierno andaluz que aún no sepa cómo va a pagar la obra y le insta a abandonar «fórmulas que han resultado ser un fiasco» HÉCTOR BARBOTTA MARBELLA. Jueves, 26 julio 2018, 00:06

El portavoz del equipo de gobierno municipal, Félix Romero, exigió ayer a la Junta de Andalucía que financie con fondos públicos las obras para terminar la ampliación del Hospital Costa del Sol, que llevan ocho años paralizadas, y abandone las fórmulas «que han resultado ser un fiasco». Romero, ha valorado el anuncio del Gobierno andaluz para rescatar la concesión , tanto de las obras del hospital como del aparcamiento subterráneo que financiaba las obras, adelantado ayer por SUR y ha subrayado que al equipo de gobierno municipal no le parece correcto «ni de recibo que a estas alturas la administración autonómica aún no tenga claro cómo va a pagar un proyecto tan demandado por Marbella y la comarca».

Romero destacó que no entiende que la Junta todavía no haya aprendido que el modelo aplicado en Marbella «es el que ha llevado a un retraso de hasta diez años en la ampliación de una infraestructura tan necesaria para nuestros ciudadanos, una demora que ni Marbella ni la comarca se merecen, teniendo en cuenta que es una de las zonas en la que más impuestos recauda y que, sin embargo, no se refleja en inversiones públicas por parte de esta administración».

Por eso advirtió que desde el Ayuntamiento se vuelve a reclamar al Gobierno andaluz que financie la ampliación del hospital con fondos públicos a través de una partida específica en los presupuestos de la comunidad, «garantizando una fecha clara para la terminación de una obra tan necesaria y tan debida a los ciudadanos de Marbella».

Falta de respeto

«Parece mentira -dijo- que la Junta y su presidenta, Susana Díaz, se planteen siquiera la posibilidad de intentar de nuevo hacer caja en Marbella, lo que constituye una absoluta falta de respeto para los vecinos de nuestro municipio».

La delegada territorial de Salud de la Junta, Ana Isabel González, y el gerente de la Agencia Pública Saniataria Costa del Sol, Torcuato Romero, confirmaron el pasado martes que el proceso para rescatar la concesión de la obra, lo que incluye el parking subterráneo, culminará en septiembre y que posteriormente se licitará un proyecto que permita concluir las obras de ampliación, aunque aún se desconoce si se finanaciarán con cargo a los presupuestos.