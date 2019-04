El Ayuntamiento de Manilva reclama a Endesa los daños causados por los continuos cortes del suministro Los apagones han provocado la avería del motor de la piscina municipal de Sabinillas, que permanecerá cerrada al público CHARO MÁRQUEZ Manilva Martes, 2 abril 2019, 18:10

En Manilva, y más concretamente en el núcleo de , están cansados de los continuos cortes del suministro eléctrico y ya no aguantan más. Aunque las interrupciones son frecuentes, durante el pasado fin de semana se han multiplicado. El alcalde, Mario Jiménez, ha anunciado que reclamará a los daños provocados por los continuos apagones. «Llevamos más de dos años soportando esta situación y ya no aguantamos más», ha manifestado el regidor, que ha solicitado una reunión urgente con la empresa distribuidora y ha iniciado una campaña de recogida de reclamaciones entre los usuarios.

Para ello la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) se encargará de recibir las reclamaciones de los vecinos y empresarios sobre los desperfectos ocasionados en electrodomésticos o instalaciones.

Así el alcalde ha comentado que las interrupciones del suministro eléctrico han afectado, por ejemplo, a las gasolineras del municipio, por el bloqueo de sus sistema de surtido, y a de Sabinillas. El motor de esta instalación se ha averiado a consecuencia de los apagones. Esto ha obligado a la delegación municipal de Deportes a cerrar temporalmente la piscina al no poder mantener el agua a una temperatura adecuada para el baño. El Ayuntamiento informará a los usuarios de la reapertura en cuanto se produzca.

Mario Jiménez recuerda que este problema no es nuevo. Desde el Ayuntamiento han mantenido contactos periódicos con técnicos de Endesa para conocer los motivos de estas continuas interrupciones. «Nos han dicho que se debe que afecta a las líneas de conducción; pero esto no son razones para dejar sin suministro a todo un municipio», lamenta el alcalde al tiempo que se queja de que las instalaciones de Endesa en Manilva no son «acordes» a las necesidades de la localidad.

Manilva no dispone de una subestación eléctrica propia, depende de la de Casares, aunque se está construyendo una en el municipio. Jiménez anuncia que va a exigir un plan de inversiones a la citada empresa.

El regidor comenta que muchos ciudadanos responsabilizan al Ayuntamiento de estos apagones. Por ello informa que la responsabilidad en la gestión de la red eléctrica corresponde a Endesa Distribución. Y aclara que muchos afectados pueden tener sus contrataciones de energía con otras empresas , por lo que tendrán que dirigir las reclamaciones a través de éstas. No obstante y con la intención de servir de cauce en la tramitación, el Ayuntamiento ha puesto a disposición la OMIC como alternativa, para gestionar las reclamaciones.