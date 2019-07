El Ayuntamiento de Marbella limita el uso de patinetes eléctricos al carril bici y a parte del paseo marítimo Patinetes en el paseo marítimo de Marbella / Josele El equipo de gobierno sigue sin facilitar licencias a empresas dedicadas al alquiler de estos vehículos aunque diez firmas se han interesado CHARO MÁRQUEZ Marbella Miércoles, 31 julio 2019, 00:53

Marbella quiere seguir siendo una ciudad libre de patinetes eléctricos, marcando la diferencia con otras ciudades colapsadas por estos vehículos de movilidad personal (VMP). El Ayuntamiento ha aprobado un bando que establece las normas para la circulación de estos aparatos ante la ausencia de normativa legal y anuncia que en septiembre aprobará una ordenanza específica.

Mientras tanto el bando deja claro que estos vehículos de movilidad personal no podrán circular por aceras, carreteras, arcenes, parques o plazas. Su uso se limita a los carriles bici, sendas ciclables, área de rodadura del paseo marítimo y tramo de albero del mismo paseo. Fuera de estas zonas no podrán usarse y habrá que llevarlos apagados. Durante los meses de verano, entre julio y septiembre, no tendrán permitido el paso por la zona de mármol del paseo marítimo. La velocidad máxima para estos patinetes en las áreas permitidas es de 10 kilómetros por hora.

Hay que aclarar que se consideran vehículos de movilidad personal aquellos hasta 250 vatios de potencia. En este grupo estarían los 'segway', patinetes eléctricos, triciclos eléctricos, 'hoverboard'. A partir de esos vatios, ya se considerarían ciclomotores y deben ir matriculados, dotados con sus correspondientes medidas de seguridad y circularían por la carretera.

Dentro de los VMP hay una categoría considerada como juguetes infantiles, que circulan a menos de seis kilómetros por hora, que podrán seguir transitando por las aceras.

Sin embargo, los 'hoverkart', que son los que llevan una silla incorporada al 'hoverboard', están prohibidos en cualquier lugar.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Eduardo Díaz, que ha presentado estos bandos municipales junto al concejal de Tráfico, Enrique Rodríguez, y el jefe de la Policía Local, Javier Martín, ha destacado la labor preventiva realizada por la Policía Local en esta materia. De manera que se han controlado y revisado las empresas establecidas en el municipio, aquellas que facilitan los VMP que hay que volver a dejar en el lugar del alquiler. Por otra parte, el Ayuntamiento no ha facilitado la implantación de empresas que alquilan estos aparatos y que pueden dejarse en cualquier lugar. Hasta diez empresas de este tipo habrían solicitado licencia en Marbella, si éxito. «Reconocemos que no se ha eliminado este problema, pero se ha reducido y hemos prevenido situaciones como las que están soportando otras ciudades como Málaga», ha señalado.

Accidentes

Javier Martín ha indicado que se han registrado hasta el momento siete incidentes con este tipo de vehículos, y ha informado que las sanciones por el uso indebido de estos VMP pueden alcanzar los 300 euros, para las leves, y hasta los 750 euros las graves.

Por su parte, Enrique Rodríguez ha remarcado que el paseo marítimo se ha dividido en ocho sectores en función a los informes técnicos, a los estudios de movilidad de cada tramo y a la de la densidad peatonal. «En cualquier caso la prioridad la tendrá siempre el peatón», ha remarcado, al tiempo que ha abundado que en la zona de mármol «tendrán que desmontarse de los vehículos y pasar andando». Ha avanzado además que para la elaboración de la nueva normativa se constituirá en septiembre una mesa técnica-política y se contará también con la participación ciudadana.

José Eduardo Díaz además ha lamentado que la normativa a nivel nacional sea «muy difusa» y ha pedido al Gobierno central «una legislación clara y eficaz ya que somos los ayuntamientos los que estamos asumiendo esta carga».

Se ha emitido un primer bando para regular la circulación de los peatones, ciclos y VMP, que han quedado clasificados en las categorías A, B, C0, C1 y C2, en la zona del mármol del Paseo Marítimo, reservando este espacio para uso exclusivo de los viandantes, aunque permitiendo a los conductores transitar por el mismo desmontados de sus vehículos. La medida afectará hasta el mes de septiembre y contempla la señalización de todos los accesos con la normativa.

Para el resto del paseo marítimo en su zona peatonal y en los tramos que estén ordenados al tráfico como senda ciclable se posibilitará la circulación de las bicicletas y los VMP siempre que se cumplan una serie de normas como ceder el paso en todo momento a los viandantes, circular a un máximo de 10 kilómetros por hora y por la derecha, según el sentido de la marcha, además de quedar prohibido circular en zig-zag.