El Ayuntamiento de Estepona ultima la cesión de una parcela municipal a los Testigos de Jehová

Martes, 8 octubre 2019

El Ayuntamiento de Estepona está dando los últimos pasos para la concesión demanial de una parcela de 2.000 metros cuadrados en el sector 'La Galera IV' a los Testigos de Jehová para la construcción de un salón del reino, lugar de culto de este colectivo. La parcela forma parte de un terreno con una superficie total de 4.563 metros cuadrados y tiene un valor superior a los 229.000 euros.

La edificabilidad de la parcela se sitúa en los 456 metros cuadrados. El proyecto presentado por el promotor establece una superficie total destinada a la construcción del centro de culto de 300 metros cuadrados. El área restante, hasta completar los 2.000 metros cuadrados de superficie, se destinaría a la construcción de aparcamientos y jardines y accesos. El valor real del inmueble es de 273.780 euros.

El centro de culto albergará una sala auxiliar, una sala de usos múltiples y un auditorio de 144 metros cuadrados con aforo para 145 personas. La superficie edificada útil se completa con un vestíbulo, zaguán, aseos, cuartos técnico y de limpieza.

En su informe técnico el Ayuntamiento de Estepona ha valorado que el canon mínimo anual a satisfacer por esta cesión sería de 7.582 euros anuales. Pero al mismo tiempo señala que «en el caso de que el concesionario sea una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, o una iglesia, confesión o comunidad religiosa legalmente conocida, no estará obligado al abono de cantidad alguna en concepto de canon«, como es el caso.

Es más, el informe técnico advierte que no ha sido posible cuantificar los ingresos de los Testigos de Jehová pues «el carácter de la institución imposibilita la elaboración de un estudio que analice la explotación y/o gestión del servicio de manera económico financiera. Se haría necesario contar con datos relativos a los donativos e ingresos extraordinarios obtenidos por la enajenación de bienes inmuebles patrimoniales. No tenemos la posibilidad de acceder a esta información, por lo que nuestro estudio no analizará la partida de ingresos«, recoge el documento.

Por otra parte señalan que el centro aglutinará a miembros de cuatro congregaciones diferentes, cuyos donativos voluntarios sustentarán, en la mayoría de los casos, la obra de la entidad. El plazo de concesión será de 75 años.

El numero de miembros que podría llegar a asistir al centro de culto podría acercarse a las 200 personas (según el aforo de las instalaciones descritas en el proyecto técnico). Y según los datos aportados por la promotora de la construcción, el numero estimado de miembros de Testigos Cristianos de Jehová en Estepona se cifra en 600.