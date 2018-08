La asociación Horizonte recibe un donativo por parte de Félix Revuelta SUR El empresario destina, además de doblar, todo lo recaudado en su cumpleaños CRISTINA MORILLA Lunes, 6 agosto 2018, 15:11

Es el segundo año consecutivo que el empresario Félix Revuelta hace entrega de un donativo a la Asociación Horizonte, cuyo fines serán destinados al programa base que tiene el organismo, entre los que destacan la prevención en colegios y la prevención en el medio de la comunidad, entre otros.

Revuelta organiza su cumpleaños en Marbella, al que asisten amigos desde todas las partes del mundo, y les pide que en vez de hacerle un regalo, realicen una donación a la asociación. «A todos mis amigos les digo, mira no me regaléis corbatas, no me regaléis cosas, y regalar dinero para Proyecto Hombre», ha recalcado el presidente del Grupo Kiluva.

Por su parte la presidenta de Horizonte, Isabel García, afirmaba que «si no fuera por personas como Félix Revuelta sería muy complicado que pudiéramos mantener un programa tan completo y de una ayuda tan integral».