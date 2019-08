'La Mar de Plásticos': Arte para remover conciencias en Marbella El creador de la instalación, José Luis Delgado. La instalación busca denunciar la invasión de este material en el mar y su uso abusivo ANDREA JIMÉNEZ Sábado, 17 agosto 2019, 00:25

Cientos de botellas de plástico inundan el suelo. Junto a ellas, redes de pesca y animales marinos de todos los tamaños y colores. Aunque podría ser una imagen del fondo del mar, no es el caso. Se trata de 'La Mar de Plásticos', una instalación en el patio del Centro Cultural Cortijo Miraflores que busca remover conciencias sobre el uso abusivo de los plásticos y su invasión en el mar. El artífice de esta idea, que aúna arte y denuncia social, es José Luis Delgado, un malagueño que ha dedicado el último año a elaborar uno a uno todos los peces y animales marinos que componen la exposición. «Siempre me ha encantado el mar, y hace varios años me di cuenta que recogía más plásticos que conchas, por lo que me empezó a remover la idea de crear algo así», recuerda el artista, que ha elaborado sus creaciones a partir de botellas de plástico, papel de periódico y cinta adhesiva.

Aunque la primera idea era crear una figura humana, finalmente se decantó por los peces. «Me di cuenta de que la estructura de una botella de plástico era muy similar a la de un pez», cuenta este profesional del sector financiero, que ha descubierto una pasión en este arte. «Quise reinventarme, y aunque lleva muchas horas, me gusta mucho».

LA EXPOSICIÓN Fechas Del 16 al 31 de agosto. Lugar Centro Cultural Cortijo Miraflores (Calle San Pedro Alcántara, 10). Horario Lunes a domingo, de 09.00 a 20.30 horas. Precio Entrada gratuita. Actividades complementarias Taller 'DesplastificArte', que contará con una charla coloquio y confección de peces. Se desarrollarán el 30 y 31 de agosto y ambas serán gratuitas. Los interesados podrán participar enviando un email al correo tallereslaola@gmail.com.

Cada uno de los animales cuenta con su propio estilo y colores, que el artista ha pulido al detalle. «He tardado varios días en hacer algunas de las obras. Todas tienen un mensaje», comenta Delgado. Entre ellas, destaca una gran tortuga, elaborada con papel y plástico. Su caparazón viene con sorpresa: al abrirlo, se descubre el mensaje 'Stop plásticos'. «Es la figura que más tiempo me llevó, pero no podía faltar en la exposición», subraya el artista.

Tampoco falta un atún, creado a partir de una garrafa de plástico de grandes dimensiones, o pequeños peces ataviados con lunares, que parecen estar en movimiento. Aunque todos tienen una historia detrás, el preferido del artista es el pez morse, «que no usa 'Whatsapp' y que tiene el famoso código en su pigmentación, para dar un mensaje que se lee en todas las partes de su cuerpo: 'SOS', que según la leyenda significa 'Save our Souls' (Salvad nuestras almas). «Para mí es la esencia de esta exposición, transmite el mensaje que queremos dar», explica Delgado.

Otra de las curiosidades de la exposición es un botijo, que el artista incluyó en la muestra tras participar en un evento en el que pusieron demasiados vasos. «Hay que buscar alternativas al plástico, y es un elemento que está muy olvidado hoy en día».

La exposición se podrá visitar hasta el próximo día 31, y también contará con talleres gratuitos para aprender a elaborar estos peces tan coloridos. «A pesar de la dureza del mensaje, la exposición tiene mucho color, porque las cosas duras las olvidamos», apunta Delgado, que no descarta seguir colaborando con asociaciones y fundaciones para difundir su mensaje.