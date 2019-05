Ángeles Muñoz pide el voto para su candidatura «más allá de modas y novedades» Ana Pastor y Elías Bendodo arroparon en el mitin a Ángeles Muñoz / Josele-Lanza La candidata del PP opone su experiencia «frente a las listas presentadas en el último minuto» HÉCTOR BARBOTTA Marbella Sábado, 11 mayo 2019, 23:02

La candidata en Marbella por el Partido Popular, Ángeles Muñoz, ha pedido este sábado el respaldo a su proyecto y aseguró lo que se confronta en Marbella son los modelos de gobierno del mandato que termina, el suyo y el del Partido Socialista, que estuvo al frente del Ayuntamiento durante los dos primeros años tras las pasadas elecciones municipales. Muñoz fue la principal oradora de un mitin celebrado en el auditorio del Parque de la Constitución en el que estuvo arropada por la presidenta del Congreso en la pasada legislatura, Ana Pastor, y el consejero de Presidencia de la Junta, Elías Bendodo. Pese al calor, los populares consiguieron llenar el recinto, con una capacidad de 750 butacas.

Sin nombrar en ningún momento a las dos formaciones que disputan en estas elecciones el espacio de la derecha y el centro derecha, Ciudadanos y Vox, Muñoz reivindicó el valor de las personas «más allá de siglas, de modas y de marcas», y contrapuso su experiencia frente a las candidaturas presentadas en el último minuto, en clara referencia a esas dos formaciones. «Estas elecciones no pueden ir de marcas, ni de novedades de último minuto, son mucho más serias, se tienen que valorar no solamente los proyectos, sino también las personas», enfatizó.

Muñoz puso en valor por ello su experiencia y la de su equipo con más de una década al frente del Ayuntamiento frente a las ofertas nuevas y también ante la candidatura del PSOE, cuyos dos años de gobierno fueron, en su opinión, de parálisis y retroceso en la ciudad.

Muñoz reclamó que apoyo que reciba su partido sea suficiente para poder formar gobierno sin imposiciones de otros partidos y también para que esto se pueda hacer desde el primer momento «Que no tengamos que pasar por lo que hemos tenido que pasar durante estos últimos cuatro años, que tuvimos que entrar en la segunda parte del partido cuando los socialistas llevaban dos años y medio y la ciudad no había por dónde cogerla», enfatizó. La candidata del PP aseguró que la ciudad que heredó tras la moción de censura de 2017 estaba «más sucia, más abandonada y peor gestionada que nunca» y con muchas facturas a proveedores sin pagar. «Mira que cuesta construir, pero qué fácil lo tuvieron para destruir», subrayó.

00:52 Vídeo.

La cabeza de lista popular hizo un repaso de la gestión socialista en los dos primeros años del actual mandato y acusó al exalcalde José Bernal de haberse dedicado solamente a poner placas en las actuaciones que habían sido gestionadas por su equipo. «Por eso le llamaban Pepe Placas», apostilló.

Frente a eso, dijo, está la gestión eficiente que hizo el Partido Popular. Por eso, afirmó, esta campaña será la mejor porque permitirá comparar los dos modelos de gestión que se han sucedido durante los últimos cuatro años. «La gente tiene memoria», dijo. La candidata popular aprovechó esa parte de su intervención para volver a arremeter contra las formaciones que amenazan con disputar parte del electorado tradicional de su espacio político. «La mala gestión del PSOE ya la conocemos, pero yo no me fiaría de aquellos partidos de los que no conocemos absolutamente nada, ni candidatos, ni proyectos; no los conocemos de nada porque no han hecho nada por Marbella y vienen solamente a conseguir poder territorial». Muñoz advirtió de que presentar una candidatura en el último minuto no es tener un proyecto para Marbella. «Yo no me fiaría de esos partidos que hacen cambalaches, que pactan con uno o con el otro, la única alternatva fiable y creíble, con proyecto y con equipo es la del Partido Popular», subrayó.

Por su parte, Elías Bendodo planteó que las próximas elecciones suponen la segunda vuelta de las celebradas el pasado 28 de abril y aseguró que lo único que pueda impedir que vuelva a haber un alcalde socialista en Marbella es un voto al Partido Popular.