Andrea Rodríguez, pareja de Pablo Ráez, presenta en Marbella su libro 'Cuando nos volvamos a encontrar' Andrea Rodríguez posa con su libro. / SUR El encuentro será mañana, a las 20.00 horas, en la delegación de Juventud ANDREA JIMÉNEZ Marbella Jueves, 20 junio 2019, 18:31

Desde su publicación el pasado 22 de enero, el libro 'Cuando nos volvamos a encontrar' de Andrea Rodríguez –pareja de Pablo Ráez– se ha convertido en una oda a la vida, la esperanza y el amor. Tras presentarlo en Málaga, Madrid y Barcelona, mañana llega el turno de Marbella, lugar de nacimiento de Pablo y escenario de su historia como pareja. Será a las 20.00 horas, en la delegación municipal de Juventud (Calle Jacinto Benavente, 10).

«Sentía que tenía muchos tesoritos guardados en mi memoria, y quise darles forma para recalcar el esfuerzo que hizo Pablo con la donación de médula, y darle al mundo un mensaje de esperanza y amor», cuenta Rodríguez, que estará presente en el encuentro con los jóvenes. «Espero pasar un momento agradable y compartir con los asistentes el mensaje del libro».

Esta presentación, organizada por la delegación de Juventud del Ayuntamiento, busca que las personas jóvenes se acerquen a la lectura, según explica la autora. «Quiero que sea una charla entre el público y yo. Los marbellís adoran a Pablo, es un icono de lucha».

Aunque la parte más íntima se ha quedado guardada en su recuerdo, las 217 páginas de este libro contienen «joyas» que han provocado sentimientos a todos los que lo han leído. «Todo el mundo me dice que se leen el libro en uno o dos días, y que le han llegado mis palabras», explica la compañera de Pablo Ráez, a cuya familia también consultó la publicación de este libro. «Quería que la familia de Pablo se sintiera orgullosa de lo que he escrito. Yo me siento muy feliz de haberlo hecho desde el respeto y el amor».

El libro busca transmitir el valor que tiene la vida «desde nuestra verdad, siendo nosotros mismos. La vida pasa y tenemos que apostar por ella todos los días, algo que a veces se nos olvida».

'Cuando nos volvamos a encontrar' recoge los pensamientos y ideas que ambos compartieron. «Quería dejar por escrito el legado de Pablo, para que esas joyas que dijo sigan brillando para siempre», apunta.

Pablo Ráez se convirtió en todo un icono de la lucha contra la leucemia. Su optimismo y su fuerza abrieron muchas conciencias, que hoy en día siguen despiertas. «Pablo sigue siendo un icono de la solidaridad. Sus redes sociales siguen abiertas,todo el mundo se sigue acordando de lo que hizo», comenta Rodríguez, que resume su libro en una frase: «La muerte no es triste, lo triste es no saber vivir».