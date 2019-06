La ampa del colegio Ramón Lago denuncia la pérdida de espacio de la biblioteca ante la masificación Zona del comedor que se destinaría a la biblioteca. :: charo márquez La Junta pretende coger parte del comedor para trasladar allí la biblioteca ya que este espacio lo necesitan para un aula polivalente CHARO MÁRQUEZ ESTEPONA. Lunes, 1 julio 2019, 00:53

El corazón del colegio Ramón Lago de Cancelada , la biblioteca, va a dejar de latir como lo venía haciendo hasta ahora. El ampa Luchadora del centro ha criticado que vaya a trasladarse la biblioteca, que tanto esfuerzo ha costado montar, a un espacio que se restará al comedor, por el que también tanto han luchado.

Mariana Reynaldo, presidenta del ampa, explica que e problema del centro es la saturación. El Ramón Lago se construyó como un centro de dos líneas, pero actualmente tiene tres. Esto significa que en cada cursos hay tres clases en lugar de dos. Actualmente el número total de alumnos es de 650 y en este último curso se han incorporado 100 más de los previstos. «Cancelada es un núcleo en desarrollo donde están viviendo a vivir muchas familias y nuestro colegio es el único de la zona», señala la presidenta.

La delegación provincial de Educación ha confirmado que la Agencia Pública Andaluza de Educación está trabajando en una «remodelación y optimización de espacios de forma que el centro educativo disponga de todos los recursos correspondientes».

El Ampa propone la instalación provisional de aulas prefabricadas hasta que se amplíe

En concreto, las obras previstas consisten en la remodelación del comedor para obtener una biblioteca y de la actual biblioteca para obtener un aula polivalente. El comedor tiene unos 170 metros cuadrados de los cuales 70 metros se destinarán a la nueva biblioteca y el resto permanecerá para comedor.

El presupuesto estimado de la actuación es de 50.000 euros y actualmente está en fase de contratación del proyecto.

Pero los padres no comparten esta decisión. Primero no quieren que se desmantele la biblioteca, que tienen bautizada como 'el corazón del cole', en la que han invertido dinero y esfuerzo. «Hemos trabajado duro para crear un espacio donde nuestros hijos pueden disfrutar de mundos maravillosos a través de la imaginación, fomentada por el buen habito de la lectura y no queremos perderla», señala Reynaldo. Añaden que el traslado a parte del comedor reduciría el espacio tanto para la biblioteca como para el propio comedor «que también tanto trabajo nos costó conseguir», apunta.

Teme que al reducir este espacio tengan que crearse tres turnos de comida.

Critican que el incremento del alumnado no ha sido secundado con un aumento de dotación ni económica, ni estructural para soportar el incremento de aulas requeridas; y que esto les ha hecho perder las pocas zonas comunes de las que disponían, como el aula de informática y el laboratorio, y por supuesto, ha alejado cada vez más la posibilidad de incrementar éstas, como podría ser un gimnasio cubierto o un aula multifunción.

El ampa plantea la posibilidad de construir una segunda planta sobre el actual comedor para acoger las clases que se precisan, o incluso la instalación de varias aulas prefabricadas mientras se acometen obras de mayor envergadura. Recuerdan que junto al centro hay una parcela de aparcamientos que podría destinarse a la ampliación del centro de manera que se adecuara a las tres líneas que realmente ofrece pero para el que no fue construido