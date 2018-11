Los amigos del menor que se lanzó al vacío en Marbella alertaron de sus intenciones tras ver un mensaje en las redes sociales Sanitarios y policías, en el lugar de los hechos a la espera del levantamiento del cuerpo. / Josele-Lanza - Los compañeros del adolescente fallecido al centro comercial donde aseguraba que iba a suicidarse con una amiga, a la que los vigilantes pudieron salvar HÉCTOR BARBOTTA Marbella Sábado, 3 noviembre 2018, 00:54

Tenían 14 años, querían acabar con sus vidas y lo anunciaron en las redes sociales. Él consiguió hacerlo, ella dudó y fue cogida a tiempo por los vigilantes del centro comercial donde se produjo el suceso.

Los hechos tuvieron lugar ayer a mediodía en el centro comercial Costa Marbella, en Puerto Banús. Los jóvenes, una pareja de niños de nacionalidad extranjera y alumnos de un colegio privado de Marbella, habían anunciado en las redes sociales su intención de acabar con sus vidas. Al parecer dieron detalles de cómo querían hacerlo, saltando desde el techo del citado centro comercial. Los amigos de los niños, alertados tras leer los mensajes en las redes, llamaron por teléfono al establecimiento, cuyos vigilantes de seguridad comenzaron una batida por el centro comercial para intentar detenerlos.

La noticia Un menor muere al lanzarse al vacío en Marbella

Finalmente dieron con la pareja de menores en el techo del centro comercial, en la esquina situada frente a la plaza Antonio Banderas, a donde los chicos habían accedido a través de una escalera de emergencias. Eran cerca de las 12 del mediodía. Fue justo en ese momento cuando el muchacho saltó al vacío, mientras que la niña, según fuentes consultadas por este periódico, tuvo un momento de duda, momento que aprovecharon los vigilantes para cogerla e impedir que saltara. En el momento de ser atrapada, y mientras la estaban reduciendo y colocándole grilletes para inmovilizarla, la chica pidió a los vigilantes que le hicieran una foto con su móvil para colgarla en las redes sociales. Posteriormente fue trasladada a un centro sanitario de Málaga víctima de un ataque de ansiedad.

El muchacho cayó al vacío desde una altura aproximada de veinte metros. Era un momento de máximo tráfico en la zona, donde había numerosos turistas ya que Marbella registra en estos días un alto índice de ocupación por el puente del 1 de noviembre.

Los niños eran compañeros en un colegio privado de Marbella

El chico chocó contra unos árboles y dio con su cuerpo en la acera, a unos tres metros aproximadamente del contorno del edificio. Según fuentes consultadas por este periódico no murió en el acto y fue atendido por los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar, que le practicaron maniobras de reanimación aunque no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Hasta el lugar se trasladaron también de manera inmediata efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local y el juez de guardia, que realizó el levantamiento del cadáver.

Ambos niños eran compañeros de clase en un colegio privado de Marbella, en cuya comunidad educativa el suceso ha causado una gran conmoción.

Debido a que el centro se rige por el calendario lectivo británico, esta semana se encontraba de vacaciones y los niños no estaban asistiendo a clase. Tanto los profesores como la mayor parte de los alumnos tomaron conocimiento del suceso a través de las redes sociales, donde la noticia se propagó rápidamente.

Fuentes del centro educativo consultados por este periódico no daban crédito ayer a lo sucedido y vaticinaban un traumático reinicio del curso el próximo lunes. Se prevé que se realice algún tipo de actividad para informar a lo alumnos de los sucedido y tener un recuerdo para el fallecido.