«Afortunadamente no hemos perdido nada. Todo ha quedado en un susto y una noche en vela» Inflando colchonetas en el pabellón El Carmen.

La familia Bazán, que vive al borde del río Padrón fue una de las primeras en poder volver ayer por la tarde a su casa después de que la noche anterior fuera desalojada por la Policía Local en el núcleo de Forest Hill. «Afortunadamente no hemos perdido nada. Todo ha quedado en un susto y en una noche en vela», asegura Daniel, el hijo, que pasó momentos de nerviosismo junto a su hermana, Noelia, cuando llegaron al control policial que impedía acceder a la urbanización y sus padres continuaban en la vivienda. «Mi padre es muy cabezón y nos ha costado convencerlo para que abandone la casa».

Los Bazán pasaron la noche en vela en casa de sus hijos, como otros muchos vecinos con familia y amigos en Estepona. Pero la mayoría de los desalojados eran turistas extranjeros y nacionales que pasaban sus vacaciones en apartamentos y casas de alquiler en Forest Hill un núcleo con unos 2.000 habitantes fijos, cifra que aumenta en periodo estival.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, que visitó ayer Estepona, fue el primero en anunciar que los vecinos, «que han pasado una gran angustia por dejar sus hogares», podían regresar a sus viviendas, «porque ya hay seguridad».

Moreno pidió a los propietarios de parcelas ubicadas en zonas rurales que mantengan limpio el entorno de sus casas y a la hora de retirarse, en caso de incendio, que dejen abiertas sus cancelas, «porque en este caso los efectivos se han encontrado verjas cerradas y no han podido acceder para poder proteger las viviendas y establecer el perímetro».

Un total de 144 personas tuvieron que pasar la noche en el polideportivo El Carmen, el lugar habilitado por el Ayuntamiento para acoger a los desalojados. Grupos de voluntarios y miembros de Cruz Roja los registraban y les colocaban una pulsera identificativa. Sobre la una de la madrugada los camiones de Cruz Roja trajeron kits de pernoctación para 325 personas. Incluía colchoneta, manta y elementos de higiene personal. De inmediato todos comenzaron a inflar las colchonetas.

Granada y David y sus hijas de 12 y 15 años, naturales de Madrid, habían llegado justo el día de antes a pasar sus vacaciones. Pero el fuego no les pilló por sorpresa. «Estuvimos un rato por la mañana en la playa pero luego vimos que las llamas avanzaban y preparamos las maletas», explica la madre. La noche la han pasado tranquilos «porque no había mucho ruido en el pabellón».

Sara Rojo y sus dos amigos también pasaban sus vacaciones en un complejo de multipropiedad. «La recepcionista aporreó la puerta y gritaba en inglés 'fire'. Así que en tres minutos cogimos todas nuestras cosas y aquí las tenemos en el coche», explica.

La joven destaca el lado bueno de esta desgracia y apunta que «toda la humanidad que ves muchas veces en la tele la hemos podido vivir en persona».

Desalojos Total de viviendas: 393. Diseminados de Padrón. 22 Diseminados de La Tejadilla. 20 Urbanización Forest Hill. 151 Llanos de las Alberdinas. 200

Sixto Puebla y su mujer también son de Madrid y han dormido en el polideportivo. Ellos tienen contratada tres semanas en el complejo vacacional de Forest Hill y piensan agotar todos sus días de descanso aquí.

El matrimonio destaca «la perfecta organización y el buen trato» que han recibido por parte de todo el operativo. Resalta que la evacuación se produjo de forma muy organizada, sin atascos, ni nerviosismo. Sixto reconoce que ellos son afortunados «porque al fin y al cabo nosotros estamos de vacaciones y si perdemos algo es la ropa que nos hemos dejado. Pero sufrimos por todas las personas que tienen sus viviendas y sus animales en la zona».

Armando Ortega, es uno de esos vecinos a los que se refiere Sixto con propiedad en la zona afectada. No comprende por qué su urbanización tiene tan mala suerte. En octubre de 2018 las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento del río Padrón que desmoronó la carretera de acceso a este núcleo dejando aislados a sus 2.000 vecinos.

Todo en el coche. / Ch. M.

Anteanoche de nuevo volvieron a pasar miedo cuando la policía llegó a casa y les pidió que salieran. «Todo nos pasa a nosotros. La inundación y ahora el fuego» se lamenta Armando que reconoce que no ha pegado ojo en toda la noche. «Muchos extranjeros sí han dormido porque ellos no tenían preocupación por sus casas, están de vacaciones. Pero yo he estado toda la noche en vela».