La AECC refuerza la atención en Marbella con la apertura de su tercer centro diurno en España Responsables de la obra y la asociación, esta semana, en las nuevas instalaciones. / Josele Este viernes se inaugura el nuevo espacio abierto a pacientes oncológicos y sus familiares con los únicos precedentes de Madrid y Barcelona NIEVES CASTRO Marbella Viernes, 2 agosto 2019, 00:30

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) amplía servicios en la provincia de Málaga. Este viernes inaugura en Marbella el tercer centro diurno de su red estatal para la atención integral tanto de los pacientes oncológicos como de sus familiares y la difusión de hábitos de vida saludables para la prevención de esta enfermedad entre la población general. La asociación ofrecerá sus servicios sin coste en un área de influencia de 500.000 habitantes a través de un local de titularidad municipal situado en pleno centro y que ha sido totalmente reformado por la AECC Marbella para adecuarlo al programa de necesidades y al propósito fundamental, que cualquiera pueda sentirse en casa.

De esta manera las antiguas dependencias del Patronato de Recaudación en Marbella, situadas en la Avenida del Mar, que se encontraban sin uso tras la mudanza del organismo hace cinco años, adquieren un nuevo fin. El Ayuntamiento de la localidad ha cedido gratuitamente las instalaciones, por un plazo de 20 años, dado el interés público y social del proyecto. ¿Pero qué utilidad tiene exactamente la nueva sede de la AECC Marbella? Lo explica con claridad el director médico de zona, Juan Carlos Domínguez: «Este es un sitio para venir a leer el periódico o un libro, para ver la tele, para hacer gimnasia, para hablar con otras personas que tienen tu mismo problema y que te van a entender. Este es un lugar de reunión donde te cambias y te vas a andar al paseo marítimo y cuando vuelves te duchas aquí y te vas otra vez a tu casa con tu familia. Simplemente con eso ya está justificado este local, pero es que aparte vamos a hacer muchas cosas más». Este nuevo recurso se configura como un centro de estancia diurna como los que ya funcionan en Madrid y Barcelona. El reto de la AECC Marbella es tenerlo abierto 12 horas de lunes a viernes.

A los programas que la asociación viene ofreciendo en la ciudad desde la década de los 80 de forma gratuita, como las campañas informativas, talleres en los colegios, la labor de voluntarios que prestan su servicio en hospitales y domicilios, atención psicológica, unidad de tabaquismo, unidad de laringectomizados (que ofrece sesiones semanales de rehabilitación de la voz), y la Unidad de Cuidados Paliativos (que asiste anualmente a más de 300 pacientes con los exiguos recursos de dos médicos, una enfermera y una psicóloga), se unirán otros, como talleres para el tiempo libre que dependerán del voluntariado (integrado por 214 personas, la mayoría mujeres), el desarrollo de una escuela de cuidadores y una atención específica para los familiares del paciente oncológico.

«¿Cómo es el salto que se da con estas nuevas dependencias? Creo que del cien por cien. No sólo nos permiten una atención más personal y abierta al público en general, sino una mejor y mayor atención del enfermo y del familiar que para mí es el gran abandonado, el que padece lo mismo o más que el enfermo, porque no sufre en carne propia lo que está pasando su padre, su hermano o quien sea, pero lo está viendo 24 horas al día», resume la presidenta de la AECC Marbella, Maika Pérez de Cobas.

El local, que se inaugura al mediodía con invitados de la AECC de diversas ciudades y representantes del Ayuntamiento y la Diputación Provincial, se concibe además como un espacio de colaboración con los centros de Madrid y Barcelona para una mejor atención del paciente de cáncer y su familia. «En Barcelona me dijeron Juan Carlos, podemos hacer el eje Barcelona-Madrid-Marbella, que nos permitirá crear nuevos proyectos como la escuela de cuidadores, que surge en Marbella por la demanda que tenemos, porque los cuidadores nos dicen qué difícil es esto de cuidar, y el propósito es enseñarles cómo tienen que hacerlo y qué es lo que les espera», resume el director médico de la AECC Marbella sobre el nuevo recurso al que se dará forma desde estas instalaciones.

Es complicado pasar por la Avenida del Mar en dirección hacia la playa y no dirigir la mirada hacia el espacio interior de la nueva sede de la AECC Marbella, inundada de luz gracias al proyecto ideado a coste cero por Office for Co. Working Architects. «Para nosotros ha sido un reto transformar un espacio, a priori, hostil, con el mayor número de metros en el sótano, en el lugar cercano y familiar que quería la asociación», explica un integrante de este despacho de arquitectura, Alberto Aranega que ha dado forma al encargo junto a sus socias, Carolina Rivera y Julia Herrera. Esta última profesional refiere la libertad otorgada al estudio por la AECC a la hora de diseñar. «Sólo nos dijeron queremos mucha luz, toda la que se pueda, y queremos que sea un espacio cómodo y funcional», apostilla.

Los 590 metros cuadrados del local, con 350 metros en sótano, cumplen tras la reforma con los requerimientos solicitados gracias a elementos que llaman sí o sí la atención. Cristaleras exteriores e interiores que sustituyen paredes, una escalera que cumple con la doble función de grada y conexión de alturas, o la celosía retablo que da la bienvenida al visitante en la primera planta, una pieza característica de este proyecto que constituye, además de un elemento divisorio entre la zona administrativa y social, la gran biblioteca que quería la AECC Marbella para los usuarios del centro.

Aranega concreta que los metros de la sede quedan compartimentados en dos grandes ambientes, el proyectado a nivel de calle, «para un uso social y para hacer más presente la AECC para la gente, muy interesante para hacer campañas», con un salón diáfano y office, una biblioteca, zona administrativa y dos despachos, más un segundo espacio localizado en la planta inferior, donde hay cuatro consultas de medicina general, una consulta de psicología, otra para fisioterapia asociada a un pequeño gimnasio, una sala de médicos y otra de conferencias, vestuarios y un baño adaptado. «Queríamos representatividad, pero no monumentalidad. Alejar el ambiente hospitalario para hacerte sentir en casa, pero que desde cualquier punto vieras la sede y dijeras eso es la AECC. Y creo que lo hemos conseguido», afirma Aranega. En la búsqueda de ese equilibrio ha sido fundamental, explican, una fácil orientación entre los espacios (de hecho no existen carteles) y la elección de materiales que transmitieran valores inmutables (el cristal la transparencia, la madera la calidez y el aluminio la fortaleza).

El coste de la obra, más de 400.000 euros, se ha sufragado con el dinero recaudado en las galas en los últimos años, pero también ha sido fundamental la aportación de colaboradores entre los que se cuentan instituciones y empresas públicas y privadas como la Diputación, Unicaja o Villeroy & Boch, además del apoyo de distintas juntas directas de la AECC. Muchos se han volcado, porque como resume la tercera arquitecta implicada en el proyecto, Carolina Rivera, «el cáncer es asunto de todos. Puede tocarle a cualquiera».

Más información Fila cero Gala AECC 2019: ES95 2103 2072 22 0030006974 Teléfono de reservas Gala: 952 77 68 00 (últimas localidades)