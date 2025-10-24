La cata: los vinos recomendados en la cuarta semana de octubre

Este vino ya obtuvo una medalla de plata en el 2023 y es ahora cuando se encuentra en su mejor momento. Los blancos de mesa ... elaborados con Pedro Ximénez deben reposar al menos un año más en botella si de verdad queremos disfrutar del vino en toda su plenitud. En la actualidad presenta un color amarillo con tonos dorados. En nariz hay notas a frutas tropicales como el mango y también a flores blancas. Muy fresco en boca. Ideal para maridar con salmón.

FICHA Bodega: Carpe Diem.

D.O.: Sierras de Málaga

Añada: 2021

Temperatura de servicio: 6-8ºC

Precio aproximado: 16 €

Calificación: 7/10

Marqués de Riscal XR

Ampliar

XR es uno de esos vinos que siguen haciendo historia de esta bodega riojana, ya que los enólogos, siguiendo el estilo de los maestros bodegueros bordoleses, marcaban algunas barricas porque consideraban que había en ellas algunas características especiales que no estaban en otras barricas. Este vino es un homenaje a todos los maestros bodegueros que han pasado por esta emblemática casa. Destaca por su equilibrio, frescura y estructura.

FICHA Bodega: Marqués de Riscal

D.O.: Rioja

Añada: 2021

Temperatura de servicio: 14-16ºC

Precio aproximado: 27 €

Calificación: 8 / 10

Viore

Ampliar

Es el verdejo más premiado de Bodegas Riojanas, incluso ha obtenido medalla de oro en el concurso Mundus Vini. Su buena relación calidad-precio le convierte en un vino perfecto para los que buscan un blanco de Rueda muy fresco y expresivo tanto en nariz, como en boca. El nombre se inspira en la expresión francesa «joie de vivre». Tiene un color amarillo pálido muy limpio. En nariz aparecen notas a sotobosque, frutas tropìcales y melocotón maduro. Muy fresco en boca.