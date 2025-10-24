Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La cata: los vinos recomendados en la cuarta semana de octubre

Enrique Bellver

Enrique Bellver

Viernes, 24 de octubre 2025, 18:58

Gadea Blanco Ecológico

Este vino ya obtuvo una medalla de plata en el 2023 y es ahora cuando se encuentra en su mejor momento. Los blancos de mesa ... elaborados con Pedro Ximénez deben reposar al menos un año más en botella si de verdad queremos disfrutar del vino en toda su plenitud. En la actualidad presenta un color amarillo con tonos dorados. En nariz hay notas a frutas tropicales como el mango y también a flores blancas. Muy fresco en boca. Ideal para maridar con salmón.

