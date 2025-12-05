La cata: los vinos recomendados de la primera semana de diciembre

Esta bodega rondeña ya ha lanzado de cara a las próximas navidades su vino espumoso monovarietal de sauvignon blanc. Cloe Brut Nature ha sido una ... apuesta muy personal de Julia Losantos, directora técnica y enóloga de la bodega familiar, ya que es el primer vino espumoso que se elabora siguiendo el método tradicional en Ronda. Presenta un color amarillo con reflejos dorados y una burbuja bastante persistente. En nariz encontraremos aromas a frutos secos y flores. Muy fresco en boca. Un espumoso perfecto para la cocina japonesa.

FICHA Bodega: Doña Felisa.

D.O.: No tiene

Añada: 2022

Temperatura de servicio: 6-8ºC

Precio aproximado: 25 €

Calificación: 7/10

Coto de Caleruega Roble

Como era de esperar, otra gran bodega riojana ha puesto su «pica en Flandes» ern pleno corazón de la Ribera del Duero, concretamente en la localidad de Caleruega. En esta medieval villa castellana es donde están elaborando su primer tinto roble, un coupage de tampranillo y merlot, bastante bien conseguido y con una buena relación calidad-precio. Lo que más me gusta de este tinto es precisamente su paso de boca, goloso, suave y con persistencia.

FICHA Bodega: Barón de Ley

D.O.: Ribera de Duero

Añada: 2024

Temperatura de servicio: 13-16ºC

Precio aproximado: 10 €

Calificación: 7 / 10

Bodega Eslava Rosado

Es una de las bodegas cooperativa más antigua de Navarra, se fundó en 1939. Es un rosado hecho con uvas de diferentes viñedos de Eslava y con distintas orientaciones, de ahí la singularidad de este rosado. Podríamos decir que es un vino de villa porque sus uvas se han recolectado en distintos parajes de la zona, aunque es un monovarietal de garnachas de montaña. Un rosado de guarda que ganará con el paso de año más. Un rosé muy gastronómico.