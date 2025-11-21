Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La cata | Los vinos destacados de la penúltima semana de noviembre

Enrique Bellver

Enrique Bellver

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:37

Solano

Solano es el nombre que recibe el viento que nos trae el terral, pero también es el nombre de un tinto malagueño monovarietal de merlot ... que elabora la bodega Carpe Diem y que en el año 2023 recibió una medalla de oro en el concurso de vinos que se realiza en el Casino de Madrid. Francamente es un merlot de libro. Muy equilibrado tanto en nariz, como en boca y con un color granate no muy intenso, pero brillante y limpio. Aromas a frutas rojas maduras y un final vegetal. En boca su acidez le convierte en un tinto muy fresco.

