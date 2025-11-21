La cata | Los vinos destacados de la penúltima semana de noviembre

Solano es el nombre que recibe el viento que nos trae el terral, pero también es el nombre de un tinto malagueño monovarietal de merlot ... que elabora la bodega Carpe Diem y que en el año 2023 recibió una medalla de oro en el concurso de vinos que se realiza en el Casino de Madrid. Francamente es un merlot de libro. Muy equilibrado tanto en nariz, como en boca y con un color granate no muy intenso, pero brillante y limpio. Aromas a frutas rojas maduras y un final vegetal. En boca su acidez le convierte en un tinto muy fresco.

FICHA Bodega: Carpe Diem.

D.O.: Sierras de Málaga

Añada: 2023

Temperatura de servicio: 14-16ºC

Precio aproximado: 19 €

Calificación: 7/10

Fillaboa 2024

Un monovarietal de albariño que Fillaboa, bodega perteneciente el Grupo Masaveu, elabora en la D.O. Rías Baixas. La bodega y sus viñedos están ubicados en un pazo muy cerca de la frontera portuguesa, concretamente en Salvaterra de Miño. A primera vista, en copa, presenta un color amarillo pajizo muy limpio. En nariz encontraremos notas a piña, manzana verde y un final cítrico. Muy suave en boca y con una acidez media, con bastante frescura y persistencia.

FICHA Bodega: Fillaboa

D.O.: Rías Baixas

Añada: 2024

Temperatura de servicio: 6-8ºC

Precio aproximado: 19 €

Calificación: 7 / 10

Corimbo I

Es el tinto más excepcional que la bodega,perteneciente a Bodegas Roda, elabora en la Ribera del Duero. Este vino vendría a ser, aunque las comparaciones nunca son buenas, el similar al Roda I de Rioja. Está elaborado exclusivamente con la variedad Tinta del País de viñedos viejos y cultivo ecológico. Un vino que bien podemos disfrutarlo ya mismo, pues está perfecto, que dejarlo guardado durante algunos años más. Muy equilibrado entre frescura e intensidad.