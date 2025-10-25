El vino tinto ayuda a elevar la libido

Los estudios científicos sobre cómo influye el consumo moderado de vino tinto en nosotros siguen siendo una fuente inagotable de información. Entre alguna de las ... conclusiones destaca que el tinto contribuye a mejorar algunas patologías como la depresión, y los trastornos cognitivos por las propiedades antioxidantes de la bebida.

Entre los componentes del vino tinto se encuentra el etanol y es el responsable de estimular el hipotálamo que se encuentra en el tronco encefálico y se encarga de controlar el hambre, la sed, los niveles hormonales incidiendo en el deseo sexual.

En algunos estudios se evidencia que el consumo de vino tinto llega a beneficiar a algunas personas que padecen disfunción eréctil. Incluso se ha comprobado que en términos generales el tinto afecta en mayor proporción a las mujeres que a los hombres en cuanto a la libido.

Estos efectos positivos hay que disfrutarlos partiendo de la clave que en el consumo debe ser en pequeñas cantidades, ya que el exceso solo nos va a producir consecuencias desagradables, el efecto contrario.