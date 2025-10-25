El vino tinto ayuda a elevar la libido
Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00
Los estudios científicos sobre cómo influye el consumo moderado de vino tinto en nosotros siguen siendo una fuente inagotable de información. Entre alguna de las ... conclusiones destaca que el tinto contribuye a mejorar algunas patologías como la depresión, y los trastornos cognitivos por las propiedades antioxidantes de la bebida.
Entre los componentes del vino tinto se encuentra el etanol y es el responsable de estimular el hipotálamo que se encuentra en el tronco encefálico y se encarga de controlar el hambre, la sed, los niveles hormonales incidiendo en el deseo sexual.
En algunos estudios se evidencia que el consumo de vino tinto llega a beneficiar a algunas personas que padecen disfunción eréctil. Incluso se ha comprobado que en términos generales el tinto afecta en mayor proporción a las mujeres que a los hombres en cuanto a la libido.
Estos efectos positivos hay que disfrutarlos partiendo de la clave que en el consumo debe ser en pequeñas cantidades, ya que el exceso solo nos va a producir consecuencias desagradables, el efecto contrario.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión