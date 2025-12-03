Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El vino, protagonista en la Feria de Gastronomía y Artesanía de Benalauría

La localidad celebra la XXVI edición de esta fiesta del sábado 6 al domingo 8 de diciembre

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:15

El vino será protagonista este largo fin de semana en Benalauría, que celebrará su Feria de Artesanía y Gastronomía en torno a estos caldos. La ... iniciativa comenzará el sábado 6 de diciembre a las 11 de la mañana con la apertura del mercado de artesanía y gastronomía y después será la inauguración oficial de la feria a cargo de las autoridades. Del sábado al lunes habrá charlas enológicas con degustaciones de vinos y mostos, cocina en directo, actuaciones musicales, talleres infantiles, 'La Noche Mágica', una cata de vinos o 'La Tarde Dulce', una iniciativa en la que los asistentes compartirán dulces y postres caseros.

