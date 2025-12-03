El vino, protagonista en la Feria de Gastronomía y Artesanía de Benalauría
La localidad celebra la XXVI edición de esta fiesta del sábado 6 al domingo 8 de diciembre
Málaga
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:15
El vino será protagonista este largo fin de semana en Benalauría, que celebrará su Feria de Artesanía y Gastronomía en torno a estos caldos. La ... iniciativa comenzará el sábado 6 de diciembre a las 11 de la mañana con la apertura del mercado de artesanía y gastronomía y después será la inauguración oficial de la feria a cargo de las autoridades. Del sábado al lunes habrá charlas enológicas con degustaciones de vinos y mostos, cocina en directo, actuaciones musicales, talleres infantiles, 'La Noche Mágica', una cata de vinos o 'La Tarde Dulce', una iniciativa en la que los asistentes compartirán dulces y postres caseros.
Además, durante el evento se ofrecerá servicio de barra y catering. La cocina en directo será ofrecida por Pelayo Ruiz, cocinero jerezano que reside en Málaga y es profesor de Hostelería y Turismo en el IES La Rosaleda. Por su parte, las actividades relacionadas con el mundo del vino serán impartidas y coordinadas por la bodega '28 metros cuadrados' de Benalauría.
La XXVI edición de la Feria de Artesanía y Gastronomía de la Serranía de Ronda es un evento organizado por el Ayuntamiento de Benalauría con la colaboración de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga, Sabor a Málaga, la bodega '28 metros cuadrados', 'La Horaá', la Asociación de Moros y Cristianos de Benalauría, 'Benalauguía' y el fotógrafo Antonio García, diseñador del cartel del evento.
