Vertical, un pequeño oasis del vino que crece en España desde Málaga

Le apasiona el vino. No hace falta que lo jure. Sólo hay que escucharle hablar. Y ver su carta: vinos de todo el mundo en ... un local de apenas 55 metros cuadrados en la calle Moreno Monroy. Allí es donde Julio Barluenga dirige ese oasis alejado del circuito comercial llamado Vertical Málaga. En realidad nació en la calle Juan de Padilla, pero hace un año se mudaron dentro de un plan de crecimiento que les ha llevado a abrir este mismo verano otros dos locales: en Mahón y en Barcelona. Hoy ya son 17 las personas que forman parte del equipo que el catalán afincado en Málaga capitanea junto a Bernat Voraviu.

«Trabajamos desde el conocimiento, con un fuerte compromiso con los viticultores. Queremos demostrar la infinidad de registros que existen desde el Mediterráneo más oriental hasta la costa de Cádiz. En esas zonas hay terroirs muy heterogéneos, por ejemplo, Grecia un gran desconocido, todas las tipicidades de los suelos del mundo están ahí», cuenta Julio Barluenga, un experimentado sumiller catalán que ha pasado por destacados templos de la gastronomía como elBulli, Gastón Acurio, Noor, Azurmendi o Kaleja.

Apuesta por la ciudad

Precisamente su escala en este último fue la que le empujó a hacer migas con Málaga y apostar por la ciudad. Así que, después de mucho trabajo de campo, en abril de 2022 decidió lanzar su propio proyecto. Ahí nació Vertical, concretamente en la calle Juan de Padilla. Desde entonces, el concepto ha ido subiendo como la espuma. «Tener conmigo a Bernat es una tranquilidad y una garantía para mí, un cómplice fundamental en todo esto», reconoce Barluenga, que suma ya unas 500 referencias tanto en Málaga como en Mahón, y cerca de 1.500 en Barcelona.

«Allí hemos conseguido crear un lugar muy especial, con una cava acristalada y hasta con grabados inspirados en Miró y Picasso y centrados en escenas del mundo del vino», detalla Barluenga sobre esta nueva sede en la ciudad condal. Con ella se ha dado cuenta de las diferencias entre zonas: «En Málaga podemos tener abiertas 60 botellas por copeo y en Barcelona sólo cinco o seis».

También hay distinciones en cocina. Mucho más demandada en el sur que en el norte. Y es que la razón de ser de Vertical es el vino, pero poco a poco han conseguido conformar una carta sólida cada vez más cuidada. «Queremos apostar ante todo por la calidad y el producto local, por eso hemos ido incorporando marcas como Calaveruela, Dehesa Monteros o molletes del obrador Máximo», apunta el sumiller, que ofrece propuestas como la vieira con gazpacho de naranja o el tartar de atún con gazpachuelo.

Arriba, el sumiller junto a una muestra de algunas de sus botellas. Abajo, tartar de atún con gazpachuelo y vieira con gazpacho de naranja. Marilú Báez / SUR

Todo va afianzándose bajo el sello de Vertical. «Intentamos cuidar mucho e ir mejorando todo lo que rodea a esa parte esencial del vino, por ejemplo con firmas de calidad como Juan Righetti en la vajilla o Chef Republic en los uniformes». Todo envolviendo una amplia carta que engloba desde generosos hasta ancestrales, orange wines, o blancos. Con referencias tanto de Francia, Grecia, Portugal o Italia hasta Osterreich, Líbano, Eslovenia, Alemania o Suiza.

Además de todo el territorio nacional y andaluz, especialmente Málaga, Cádiz y Córdoba. «Vinos tranquilos y de pasto, sobre todo», puntualiza Julio Barluenga al mismo tiempo que cuenta la historia de cada una de las bodegas que tiene en carta. Desde el exclusivo champán Elise Bougy, hasta Cisteller, unos chicos catalanes que elaboran uno de los vinos «que más satisfacciones nos está dando»; hasta Michael Candelario, un joven de sólo 23 años que ha creado su propio vino en La Palma.

Su próxima cata será el 29 de noviembre con los tintos maduros como eje central

A partir de diciembre, estos y el resto de sus propuestas no sólo se podrán probar o comprar físicamente en Vertical, también a través de e-commerce. La intención de Vertical es ir creciendo paso a paso. Más allá del bar puro y duro. Busca ser un punto de encuentro. Un granito de arena son las catas que organiza periódicamente en su local de la calle Juan de Padilla (ya sólo reservado a estos eventos). ¿La próxima? El 29 de noviembre, a las 13.00 horas, por 35 euros. En esta ocasión, la temática serán los vinos tintos maduros.

Poco a poco va cumpliendo sueños Julio Barluenga. El más ambicioso es cruzar incluso las fronteras de España y dar el salto a Perú con Vertical Lima. Sabe que lo hará «tarde o temprano». De momento, quiere centrarse en ganar terreno en la provincia malagueña (quizás Fuengirola o Marbella) y en darle uniformidad a la marca en España. Eso implicará la reforma del local de Málaga, para lo que cerrará quince días en enero.