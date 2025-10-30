Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Julio Barluenga, entre algunas de las casi 500 referencias de vinos que sirve en Vertical. Marilú Báez

Vertical, un pequeño oasis del vino que crece en España desde Málaga

Tres años después de nacer en el Centro, Julio Barluenga abre otros dos locales en Mahón y Barcelona con la previsión de seguir expandiéndose

Marina Martínez

Marina Martínez

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:49

Comenta

Le apasiona el vino. No hace falta que lo jure. Sólo hay que escucharle hablar. Y ver su carta: vinos de todo el mundo en ... un local de apenas 55 metros cuadrados en la calle Moreno Monroy. Allí es donde Julio Barluenga dirige ese oasis alejado del circuito comercial llamado Vertical Málaga. En realidad nació en la calle Juan de Padilla, pero hace un año se mudaron dentro de un plan de crecimiento que les ha llevado a abrir este mismo verano otros dos locales: en Mahón y en Barcelona. Hoy ya son 17 las personas que forman parte del equipo que el catalán afincado en Málaga capitanea junto a Bernat Voraviu.

