Vermús con acento malagueño

Durante décadas fue el rey indiscutible del aperitivo, pero cayó en el olvido cuando la cerveza y los refrescos ocuparon su lugar. Hoy, el vermú ... vuelve a ser protagonista, impulsado por una nueva generación de consumidores y elaboradores que buscan autenticidad. En Málaga, ese regreso se escribe con nombre propio: los vinos de Pedro Ximénez y Moscatel, y bodegas que reinterpretan una bebida con siglos de historia. Desde tabernas centenarias hasta proyectos recientes, la provincia recupera el sabor de un clásico reinventado.

Una historia que viaja en copa

Aunque el nombre proviene del alemán, el origen del vermú es mucho más antiguo. En la Grecia clásica, Hipócrates ya preparaba vinos medicinales macerados con hierbas, conocidos como 'vinos hipocrás'. Pero fue en el siglo XVIII cuando el vermú moderno nació en Turín, de la mano de Antonio Benedetto Carpano. Desde allí se extendió rápidamente por Italia y Francia, encontrando su lugar en los cafés y las sobremesas.

A España llegó en el siglo XIX, de la mano de comerciantes catalanes que importaban barriles desde Marsella o Turín. Pronto, el vermú se adaptó al gusto local y se convirtió en costumbre dominical: 'La hora del vermú' marcaba el inicio del mediodía, con una copa servida con sifón y una aceituna pinchada en un palillo.

Durante los años 60 y 70, el vermú fue rey de las barras, hasta que el auge de la cerveza y otras bebidas de copeo desplazaron su protagonismo. Pero la moda es cíclica, y en la última década ha regresado con fuerza. Hoy, las nuevas generaciones lo redescubren como una bebida versátil, artesanal y con identidad. Y pocas provincias españolas tienen tanto que decir en esta vuelta a los orígenes como Málaga.

Málaga: tierra dulce para el vermú

En una provincia con tanta tradición vitivinícola, el vermú no podía faltar. Aquí, donde las uvas Pedro Ximénez y moscatel de Alejandría son patrimonio enológico, el vermú se elabora con alma malagueña: vinos dulces, sol y botánicos mediterráneos.

Durante décadas, bodegas históricas como la Antigua Casa de Guardia o Málaga Virgen lo servían directamente del propio barril. Pero en los últimos años, el vermú malagueño se ha embotellado y modernizado, llegando tanto a vinotecas como a las mesas domésticas. Hoy, más de una decena de referencias locales se disputan el paladar de los aficionados.

Vermús con alma malagueña

Para empezar, Ventura 27, de Bodega A. Muñoz Cabrera-Dimobe, una de las casas más emblemáticas de la Axarquía. En este vermú se alían la moscatel de Alejandría y la Pedro Ximénez de los Montes de Málaga, envejecidas durante doce meses en roble americano muy viejo, en barricas que antes contuvieron holandas para brandy. El resultado es un vermú de autor, elegante y especiado, con un punto de profundidad que lo emparenta con los vinos viejos de la casa.

Ampliar Dimobe. Esta emblemática casa ofrece dos versiones: el aromático Dimobe Vermut y el elegante y especiado Ventura 27.

La misma bodega ofrece otra versión: el Dimobe Vermut, elaborado igualmente con base de moscatel y Pedro Ximénez. Es redondo, aromático y dulce, fiel reflejo de la filosofía artesanal de esta bodega fundada en 1927.

Fundada en 1885, Málaga Virgen posee un vermú bajo el nombre de la propia bodega. En su elaboración se unen tres variedades de uva -Pedro Ximénez, moscatel y syrah- y un reposo en botas centenarias de roble americano por mas de diez años que aportan complejidad. Entre sus botánicos seleccionados destacan la canela de Ceilán, el sándalo, la flor de saúco o el lirio de Florencia. Para su deleite, se recomienda solo o con cubos de hielo, cáscara de naranja y un toque de ginebra seca para potenciar sus notas.

Ampliar Quitapenas. Presenta un vermú de autor dulce y aromático con la variedad Pedro Ximénez.

Por su parte, Quitapenas, de la bodega homónima, presenta un vermú de autor con la variedad Pedro Ximénez y doble crianza oxidativa en botas de roble americano durante un total de 12 meses. Dulce y aromático, resume perfectamente la filosofía vitalista de la marca.

La historia del vermú en Málaga no se entendería sin la Antigua Casa de Guardia, fundada en 1840. Tras más de un siglo sirviéndolo a granel en su taberna de la Alameda Principal, en 2014 empezó a embotellarlo. El Vermú Clásico se elabora con vino Pedro Ximénez y una crianza de 36 meses en roble americano. De sabor redondo, con notas de madera, pasas y amargor final.

La misma bodega ofrece una versión más seca y refinada, el Vermú Especial, cuyo vino base se cría 48 meses en las mismas botas de roble. Presentado en botella cuidada, su perfil más serio y especiado lo hace ideal para combinar con soda o un toque de ginebra.

Ampliar A la izquierda, Krauel, que recupera la fórmula original de 1892 de las antiguas bodegas de la familia. En el centro, Carpe Diem posee recuerdos de pasas, miel y frutas maduras. A la derecha, Málaga Virgen, en su elaboración se unen Pedro Ximénez, moscatel y syrah..

La cooperativa Ucopaxa lleva el alma de la Axarquía al vermú con su Monte Faco, elaborado a partir de moscatel de Alejandría procedente de viñedos viejos en suelos pizarrosos y empinados. Es un vermú fresco y floral, que refleja la identidad de la Ruta de la Pasa.

El legado histórico del vermú malagueño también se refleja en el Krauel, una receta que recupera la fórmula original de 1892 de las antiguas bodegas de la familia. Elaborado artesanalmente a partir de vinos Pedro Ximénez, criados durante cuatro años en roble americano, y moscatel, combina el carácter dulce y seco de ambas variedades con una maceración de botánicos seleccionados.

Desde Mollina, Cortijo La Fuente elabora un vermú con vinos dulces de uva Pedro Ximénez procedentes de viñedos propios, envejecidos en botas centenarias de roble americano. La bodega combina esta base con la maceración tradicional de más de cincuenta botánicos y especias, logrando un equilibrio preciso entre dulzor y amargor.

Hay más. El Vermouth Antakira Origina fusiona las dos uvas malagueñas procedentes de viñedos viejos plantados a 600 metros de altitud en los Montes de Málaga. Su color caoba oscuro con reflejos ambarinos anticipa una nariz de caramelo, chocolate y notas de pastelería, mientras que en boca resulta denso, sabroso y con buena acidez, dejando un final persistente y armonioso.

Se suman otros como Vrmth Casser de Bodegas Pérez Hidalgo, ubicada en Álora y conocida por sus tintos y blancos; el Vermouth de Fabio Coullet, elaborado en la Axarquía con viñas viejas, especias de Indonesia, diversos botánicos y criado en botas antiguas de roble americano, o el Vermut Exquisito de Bodegas Carpe Diem, en Mollina, donde este se elabora con la variedad Pedro Ximénez y posee recuerdos de pasas, miel y frutas maduras.