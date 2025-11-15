Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Daniel Maldonado

Vermús con acento malagueño

Convertido ya en uno de los reyes del aperitivo, descubrimos algunos elaborados en la provincia

Manu Balanzino

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Durante décadas fue el rey indiscutible del aperitivo, pero cayó en el olvido cuando la cerveza y los refrescos ocuparon su lugar. Hoy, el vermú ... vuelve a ser protagonista, impulsado por una nueva generación de consumidores y elaboradores que buscan autenticidad. En Málaga, ese regreso se escribe con nombre propio: los vinos de Pedro Ximénez y Moscatel, y bodegas que reinterpretan una bebida con siglos de historia. Desde tabernas centenarias hasta proyectos recientes, la provincia recupera el sabor de un clásico reinventado.

