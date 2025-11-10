Los Valle, el templo de los tejeringos desde hace ocho décadas

Inalterable al paso del tiempo, con un interior decorado con azulejos andaluces y una churrera hasta arriba de masa que da la bienvenida a todos ... los visitantes, Los Valle es el templo de los tejeringos desde hace ocho décadas. La cafetería-churrería ubicada en la calle Cuarteles, que sopla este año las velas de su 80 cumpleaños, es parada obligatoria para todo aquel que quiera disfrutar de un clásico desayuno malagueño.

Los Valle abrió durante el verano de 1945 en la calle Plaza de Toros Vieja, junto a la iglesia del Carmen, en pleno centro del barrio del Perchel, y desde entonces cuenta con gran popularidad gracias a esa masa frita que hace las delicias de locales y turistas. En 1985, tras el incendio del edificio en el que se encontraban, se trasladaron hasta su actual ubicación, muy cerca de la estación de tren.

El establecimiento fue abierto por el empresario Pedro Montero Polo y era lugar de parada habitual para los vecinos del barrio. Tras la jubilación del fundador se quedó el negocio Francisco López, uno de sus mejores trabajadores, y ahora lo dirige su hijo David. «Este es un negocio totalmente familiar; Pedro era casi de la familia y ahora están conmigo mi mujer, mi hijo y mi hermana», apunta David.

Ampliar Equipo de Los Valle. Migue Fernández

Durante aquellos primeros años de gestión familiar, Los Valle era frecuentado por taxistas y trabajadores del puerto. En esta última etapa la clientela ha cambiado y en su interior se dan cita trabajadores de las oficinas cercanas, turistas y personas que van a comprar al mercado. Abren de lunes a sábado en horario de desayuno y merienda porque «los domingos son sagrados y hay que descansar».

David comenzó a trabajar en la cafetería con 20 años, hace ya más de 30, tras volver de la Mili. «Me llamaron porque había faltado un camarero de mesa y hasta el día de hoy». Aunque todavía le queda para jubilarse, se muestra satisfecho porque su hijo ya está trabajando con ellos, lo que garantiza el relevo generacional. «En una época en la que cierran tantos negocios tradicionales, no es sencillo mantenerse», apunta.

Una clientela fija a la que cuidar

Pese a la evolución que ha experimentado el barrio, que prácticamente se considera ya una extensión del Centro, Los Valle se mantiene inalterable y con una clientela fiel. Ni siquiera la apertura de un Tejeringos Coffee justo en el local de al lado les ha hecho daño. «La verdad es que el negocio funciona; es difícil pero seguimos luchando y estamos vivos», resume el hostelero.

Esa clientela que los visita desde prácticamente los inicios ya son parte de la familia. «Esto no es un bar que tú digas voy a desayunar; aquí sabemos si vive, si no vive, dónde vive y lo que quiere». Sin duda, el mejor síntoma de que se da un buen servicio y una buena calidad. «Ahora vienen los hijos de los clientes de antes; el negocio ha evolucionado igual que lo hacemos nosotros», opina.

Ampliar Los Valle está en la calle Cuarteles, muy cerca de la estación del AVE. Migue Fernández

También cuentan, y así lo atestiguan las numerosas fotos que cuelgan de las paredes, con numerosos clientes ilustres, desde los actores Salva Reina o Joaquín Núñez (que se presentó con el Goya que ganó en 2013 debajo del brazo) hasta el querido y añorado Chiquito de la Calzada o la cantante Amaral. «Nos quedamos muy sorprendidos porque iban para la estación y se pararon a tomar café aquí»

También se refiere al cambio que ha experimentado el barrio y a la cantidad de turistas que ahora pasan por él. «Yo soy nulo en idiomas, pero mi mujer trata de entenderse con ellos. Sino yo le digo pasa para adentro y hazte lo que quieras. Sin comer no se va nadie», bromea. De hecho, su fama comienza a crecer también entre el público internacional. Tanto que ya cuenta con clientes ingleses y franceses que repiten cada vez que vienen a Málaga. Y es que Los Valle siempre se merece una parada.