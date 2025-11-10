Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La churrería abrió en 1945 en la calle Plaza de Toros Vieja. Migue Fernández

Los Valle, el templo de los tejeringos desde hace ocho décadas

La cafetería de la calle Cuarteles presume de una clientela fiel y de un producto que es reconocido por todos sus visitantes

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:29

Comenta

Inalterable al paso del tiempo, con un interior decorado con azulejos andaluces y una churrera hasta arriba de masa que da la bienvenida a todos ... los visitantes, Los Valle es el templo de los tejeringos desde hace ocho décadas. La cafetería-churrería ubicada en la calle Cuarteles, que sopla este año las velas de su 80 cumpleaños, es parada obligatoria para todo aquel que quiera disfrutar de un clásico desayuno malagueño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  2. 2 Nueva ayuda para que los jóvenes andaluces se saquen el carné de conducir: estos serán los requisitos
  3. 3 Susto en Bailén-Miraflores por el incendio de un autobús de la EMT
  4. 4 Los trabajadores de la EMT anuncian huelga de autobús el primer fin de semana del encendido navideño
  5. 5 Muere un joven de 18 años en un accidente de tráfico en Coín
  6. 6

    El trámite que tienes que hacer a partir de ahora para volar en Ryanair desde Málaga
  7. 7 Hallan el cadáver de un hombre en Málaga tras acceder los bomberos a su casa porque no respondía a llamadas
  8. 8 Paga extra de Navidad de los pensionistas: ¿cuándo la ingresan los bancos?
  9. 9 El Ayuntamiento de Málaga oferta casi 1.000 tarjetas de transporte con 50 viajes gratis para la EMT: requisitos para conseguirlas y cuándo pedirlas
  10. 10 Revisiones dentales gratuitas: el SAS empieza a llamar para concertar las primeras citas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los Valle, el templo de los tejeringos desde hace ocho décadas

Los Valle, el templo de los tejeringos desde hace ocho décadas