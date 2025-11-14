El Tintero triunfa fuera: «Todo el mundo quiere tener un pedacito de Málaga»

Ese «que yo cobro, oiga» tan famoso en Málaga, ya empieza a serlo también fuera de nuestra provincia. Porque El Tintero sólo hay uno, en ... la playa de El Dedo, pero su esencia se extiende de la mano de El Tinterillo de Málaga. Bajo ese nombre se instalaba en Madrid hace casi dos años, y allí sigue creciendo. A aquel que abría a finales de 2023 acaba de sumar otro en el centro comercial Rivas. Al igual que en Granada, donde ya cuenta con otras dos sucursales de esa característica forma de servir pescaíto frito cantando los platos en forma de subasta.

«La buena acogida que estamos teniendo hace que sea fácil montar un cachito de Málaga fuera, en todas partes nos lo piden, todo el mundo quiere tener un pedacito de Málaga», advierte Eduardo de la Torre, uno de los hermanos de la saga de familiar al frente ahora del negocio que puso en marcha su abuelo a principios de los años 60 del siglo pasado como taberna en el local en el que anteriormente se tintaba con alquitrán las redes de los pescadores.

«Fuera nos quieren muchísimo», destaca el hijo de Nono, quien inventó la peculiar subasta. Este empezó a trabajar en el negocio familiar con apenas nueve años y ante la cantidad de mesas que tenía que atender al mismo tiempo, dijo en cocina que prepararan los platos más populares sin comanda, que ya se encargaría de venderlos.

Camareros cantan los platos en el local del centro comercial Nevada de Granada.

Hoy se ha convertido en un emblema que cruza fronteras. Y con aspiraciones de seguir haciéndolo. Tanto en Madrid como en Granada tienen más proyectos de apertura. En la capital granadina, además del primero que abrieron en el centro comercial Nevada, añadían posteriormente El Barco de El Tinterillo, un espacio de 5.000 metros cuadrados «con mucho encanto y muy familiar» que incluso cuenta en su interior con una traíña de treinta metros.

«Donde vamos, la gente nos sigue, nos están acogiendo muy bien», cuenta con satisfacción Eduardo de la Torre sobre un plan de expansión no sólo de puertas para afuera, también para adentro. Su idea es llevar también El Tinterillo a diferentes puntos de la provincia malagueña, «desde Nerja hasta Estepona». No es algo a largo plazo. El empresario malagueño avisa de que será cuestión de meses. En ese tiempo prevé contar con cuatro o cinco nuevos puntos de venta gracias a la alianza con una potente firma hostelera con restaurantes en la costa.

Ampliar Característica barca para espetos en el primero que abrió en Madrid, en la plaza de San Miguel. José Ramón Ladra

«Sólo queremos que cada vez más gente pueda disfrutar de nuestro sello y nuestro pescaíto, sin desviarnos de nuestro camino y haciendo las cosas bien». Eduardo de la Torre no esconde su entusiasmo ante un recorrido ya fructífero. «Es una responsabilidad grandísima llevar el legado de mi padre y mi abuelo a tantos sitios», admite no obstante el hostelero malagueño sobre un concepto del que forman parte ya cerca de 150 empleados y tiene en el espeto una de sus señas de identidad.

Boquerones al limón, su típico 'manda huevos', o el pulpo a la brasa son otros de sus platos más demandados. Mar Delicias es el proveedor que se encarga de garantizar la misma calidad en todos los Tinterillos. «Siempre orgullosos de llevar a Málaga por bandera», sentencia De la Torre.