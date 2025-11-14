Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista del segundo Tinterillo en Madrid, que abría hace apenas un mes.

El Tintero triunfa fuera: «Todo el mundo quiere tener un pedacito de Málaga»

A las últimas aperturas de El Tinterillo en Madrid y Granada, prevé sumar otras nuevas en la provincia en los próximos meses

Marina Martínez

Marina Martínez

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:25

Comenta

Ese «que yo cobro, oiga» tan famoso en Málaga, ya empieza a serlo también fuera de nuestra provincia. Porque El Tintero sólo hay uno, en ... la playa de El Dedo, pero su esencia se extiende de la mano de El Tinterillo de Málaga. Bajo ese nombre se instalaba en Madrid hace casi dos años, y allí sigue creciendo. A aquel que abría a finales de 2023 acaba de sumar otro en el centro comercial Rivas. Al igual que en Granada, donde ya cuenta con otras dos sucursales de esa característica forma de servir pescaíto frito cantando los platos en forma de subasta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ampliado al sábado el aviso amarillo por lluvias en Málaga
  2. 2 Trasladado al Clínico un conductor herido tras el vuelco de otro camión en Torremolinos
  3. 3 Fallece en Málaga a los 93 años Fosforito, el último genio del cante
  4. 4

    El bocadillo moruno: el campero que se convirtió en desayuno por petición de los clientes en Málaga
  5. 5 Agresión mortal en Fuengirola: la víctima estuvo dos semanas en coma tras recibir un puñetazo
  6. 6 El Supremo condena a los propietarios de un chalet a quitar el cierre de una terraza: las viviendas unifamiliares adosadas también están sujetas a la LPH
  7. 7

    Nuevo diseño de la Torre del Puerto de Málaga, misma polémica de siempre
  8. 8

    Renfe vuelve a estar obligada a indemnizar a los viajeros por retrasos de 15 minutos en los AVE
  9. 9 Renfe lanza billetes por 7 euros para viajar de Málaga a Madrid en Avlo
  10. 10 Detectan listeria en quesos de varias marcas vendidos en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Tintero triunfa fuera: «Todo el mundo quiere tener un pedacito de Málaga»

El Tintero triunfa fuera: «Todo el mundo quiere tener un pedacito de Málaga»