Siete restaurantes para disfrutar de una terrorífica noche de Halloween en Málaga

Halloween, la noche de los muertos, está a la vuelta de la esquina y numerosos restaurantes de la provincia se preparan para celebrarlo de forma ... terrorífica. Desde Marbella hasta Nerja, con parada en la capital, diferentes establecimientos han organizado eventos aterradores para disfrutarlos en torno a una mesa. Estos son sólo ocho de los más destacados.

Batik Cena de espíritus en el Centro

El restaurante de la calle Alcazabilla ha preparado una cena tematizada bajo el título 'La cena de los espíritus'. A partir de las 21 horas, «cada plato será un susurro y cada aroma un hechizo». El menú comenzará con una ensalada de brotes con calabaza y castañas (Cosecha maldita); y continuará con unos tacos de ternera (Los chicos del maíz), atún rojo confitado (Fantasmas en el fondo del mar), magret de pato son salsa de moras (El bosque encantado), y una luna llena de chocolate blanco y vainilla. El precio es de 45 euros y requiere reserva previa.

Awa Menú tenebroso y jardín del terror en Puerto de la Torre

El nuevo espacio gastronómico y de ocio de Puerto de la Torre ha organizado una cena terrorífica para la noche de Halloween. Bajo el título genérico de El Cortijo, ofrecerán una cena que se completará con un concurso de disfraces, música y un jardín del terror. El menú estará disponible por un precio de 30 euros y arrancará con un cóctel a base de gin tonic con carbón activo (que ellos llaman Tierra tenebrosa). Como entrantes ofrecerán un carpaccio de ternera (Frankestein) o calabaza asada; y como principal raviolis rellenos de marisco (del Mar Muerto) o solomillo de ternera con costra de ceniza de puerro (pantanoso).

Oculto El día de los muertos se vive en Nerja

El restaurante ubicado en Nerja se vestirá de calaveras y muertos vivientes para celebrar la noche de Halloween. Aunque no servirá un menú especial para la ocasión, el establecimiento ya se ha decorado de forma tenebrosa para que los clientes disfruten de un ambiente tenebroso. «Nuestro restaurante se transforma en un templo de sombras, velas y sabores oscuros. Ven a vivir la experiencia del día de los muertos: una atmósfera única, platos irresistibles y noches donde el alma se encuentra con el placer», anuncian.

Pez Espada La rebelión de la sangre en Torremolinos

El hotel de Torremolinos se transformará el próximo 31 de octubre en un escenario de misterio y elegancia oscura. Bajo el título de 'The blood rebellion' (La rebelión de la sangre) celebrarán una cena show exclusiva con gastronomía temática, espectáculo en vivo y ambientación inmersiva hasta después de medianoche. Crema de calabaza asada, espaguetis negros con gula y langostino y una hamburguesa sangrienta de Angus componen el menú, que se cerrará con una tarta sacher al precio de 45 euros.

Puente Romano Cena de gala con tintes benéficos en Marbella

El hotel de Marbella celebrará por todo lo alto la noche de los muertos vivientes. El complejo hotelero acogerá una gala denominada 'The Great Gatsby' que contará con música en directo, cantantes del West End, bailarines y DJs. El evento arrancará a las 20 horas y contará con un cóctel de bienvenida y canapés, seguido de un menú compuesto por una burrata trufada (El jardín encantado), solomillo de ternera gallega con setas de temporada (El banquete de medianoche) y calavera sangrienta de chocolate blanco con lima y frambuesa (El Hechizo Final). Las entradas tienen un precio de 185 euros por adulto y 100 por niño acompañado y parte de la recaudación ira a parar a la fundación The Children's Trust.

Arara Un bistro bar con menú de estrella en Fuengirola

El bistro bar ubicado en el hotel El Higuerón, en Fuengirola, quiere sorprender a sus clientes con una noche llena de misterio, sabor y música en directo. Para ello, el chef Diego Gallegos (Sollo, una estrella Michelin) ha diseñado un completo y exclusivo menú que arrancará con tartaletas de boniato, bacon y mozarella y continuará con salmón a las finas hierbas, roast beef y tarta de payoyo con calabaza asada. El precio es de 65 euros. «No olvides venir disfrazado... la noche promete sorpresas», anuncian.

Olivia's La Cala Fiesta de disfraces y cena tematizada en Mijas

Sin desvelar en exceso para mantener la sorpresa, el restaurante ubicado en La Cala de Mijas anuncia una noche llena de música en vivo, entretenimiento y misterio, acompañada de una cena exquisita y cócteles exclusivos. A los asistentes se les anima a acudir disfrazados, ya que habrá premio para los más originales. Este establecimiento no tendrá un menú específico, pero estará tematizado para envolver a todos los asistentes.