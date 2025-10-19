Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Juanjo Carmona, en el nuevo Salitre. M. M.

Abre Salitre, el nuevo restaurante de Juanjo Carmona en Benalmádena

El cocinero malagueño centra en el pescado y el marisco la carta del establecimiento, el tercero que pone en marcha en poco más de un año

Marina Martínez

Marina Martínez

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:35

Hace poco más de un año (junio de 2024) que Juanjo Carmona se independizaba y abría su propio restaurante en Altos del Higuerón (Benalmádena): ... Aviva, un espacio para la cocina de producto, con las brasas como base y un sello ya muy reconocible con el que el cocinero malagueño se ha ido afianzando en el mapa gastronómico de la provincia hasta conseguir entrar como recomendado de la Guía Repsol en su última edición de este 2025.

