Abre Salitre, el nuevo restaurante de Juanjo Carmona en Benalmádena

Hace poco más de un año (junio de 2024) que Juanjo Carmona se independizaba y abría su propio restaurante en Altos del Higuerón (Benalmádena): ... Aviva, un espacio para la cocina de producto, con las brasas como base y un sello ya muy reconocible con el que el cocinero malagueño se ha ido afianzando en el mapa gastronómico de la provincia hasta conseguir entrar como recomendado de la Guía Repsol en su última edición de este 2025.

Con ese aval daba a luz a finales del mismo 2024 en la Cala de Mijas su segundo restaurante: Flour, consagrado a la pasta. Pero le faltaba algo. El mar, ese en el que siempre se ha movido como pez en el agua. A partir de este lunes, volverá a hacerlo desde los fogones del tercer establecimiento que abre junto al grupo Cabello: Salitre, que ocupa el local contiguo a Aviva (de hecho ambos se comunican) y con el que se acercan ya a la veintena de personas en el equipo.

Como bien deja intuir su nombre, un pequeño rincón marinero donde el pescado y el marisco son los protagonistas, en la línea de lo que ya demostró durante su etapa en Cávala (restaurante que dejaba justo a principios del pasado año para poner en marcha Aviva). «Será algo parecido, pero a la vez diferente, porque también intentaremos hacer guisos y fritura», avanza Juanjo Carmona sin desvelar muchos más detalles sobre los platos que servirá en Salitre.

Cocina de mercado

En su línea habitual, jugará con lo que le ofrezca a diario el mercado. Mucho fuera de carta y mucha temporalidad. Con un ticket medio de unos 60 euros y un horario limitado a días laborables: sólo de lunes a viernes. «Ya lo hacemos en Aviva y nos va muy bien. Tampoco compensa tanto abrir el fin de semana, compensa más la motivación del equipo, que trabajen a gusto y lo puedan conciliar con su vida personal». No tiene dudas Carmona, que para este nuevo proyecto vuelve a contar con Antonio Jiménez al frente de la sala, como en Aviva, y con su compañera de vida, Remedios Antequera, que se ha encargado del interiorismo.

En este caso, rompiendo esquemas con una primacía de la madera de nogal y alejándose del típico tópico azul mar. Eso sí, unas paredes plagadas de metafóricas olas recuerdan en todo momento el motivo principal de cualquier visita a Salitre. «Queremos que el cliente disfrute, por eso apostamos ante todo por la calidad y por buscar la excelencia», advierte Juanjo Carmona, destacando una de sus apuestas estrella: el rincón dedicado a panadería y pastelería a modo de obrador que estará a la vista del comensal. Como la cocina, que ha ganado espacio y que comparten ambos restaurantes.

Con capacidad para unas 40 personas (incluida terraza), también ofrece la opción de pedir mesa en el exclusivo reservado con entrada independiente que aspira a servir de escenario tanto para cualquier evento privado como para una reunión de negocios, presentaciones o incluso celebraciones familiares. La luz la pone la bodega que preside al fondo y que poco a poco sigue ganando terreno, como detalla Antonio Jiménez, especialmente con nuevos y preciados blancos en el caso de Salitre. El mar manda.