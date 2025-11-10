Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Más de treinta establecimientos participan en la XVI Ruta de la Tapa de Torremolinos

Se celebrará del 14 al 23 de noviembre y ofrecerá un aperitivo con bebida por tres euros

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:24

Comenta

Tres euros. Ese es el precio por el que se podrá disfrutar de un aperitivo y una bebida en la XVI Ruta de la Tapa ... de Torremolinos, que se celebrará del 14 al 23 de noviembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  2. 2 Nueva ayuda para que los jóvenes andaluces se saquen el carné de conducir: estos serán los requisitos
  3. 3 Susto en Bailén-Miraflores por el incendio de un autobús de la EMT
  4. 4 Paga extra de Navidad de los pensionistas: ¿cuándo la ingresan los bancos?
  5. 5 Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública
  6. 6 Susto en Algarrobo-Costa por un aparatoso incendio en la terraza de una vivienda
  7. 7 Revisiones dentales gratuitas: el SAS empieza a llamar para concertar las primeras citas
  8. 8

    El trámite que tienes que hacer a partir de ahora para volar en Ryanair desde Málaga
  9. 9

    Año y medio para las municipales: ya empiezan los codazos para estar en las listas en Málaga capital
  10. 10 Adiós a la Cafetería Cavana tras más de medio siglo en pleno corazón turístico de Nerja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Más de treinta establecimientos participan en la XVI Ruta de la Tapa de Torremolinos

Más de treinta establecimientos participan en la XVI Ruta de la Tapa de Torremolinos