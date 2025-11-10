Más de treinta establecimientos participan en la XVI Ruta de la Tapa de Torremolinos

Tres euros. Ese es el precio por el que se podrá disfrutar de un aperitivo y una bebida en la XVI Ruta de la Tapa ... de Torremolinos, que se celebrará del 14 al 23 de noviembre.

Este año contará con la adhesión de más de treinta establecimientos de restauración, divididos en las cuatro zonas de Torremolinos: La Carihuela-Bajondillo, El Calvario, Centro-Bajondillo y Playamar-Los Álamos. Los participantes son: A Jierro, Al Corte, Bar Cafetería Alfa, Bar El Toro, Burguer Loren, D'Pintxos, El Armario, El Rincón de Nacho, Garu, Gastronómica Roma, Isabella e Simo Pastelería Artesanal, La Bodega, Le Grand Café Torremolinos, MC Jamón Carihuela, MC Jamón Plaza Andalucía, Mis Vinos, Ñora, Oveja Rebelde, Pizzería La Favorita, Pizzería Palette, Taberna Andaluza Rufino, Taberna Biznaguera Casa Pepa, Taller Celta, Ela's Tapas & Salads, Cervecería Twister, London Eve, Pizzería L'Clave de Sol, Restaurante Italiano Guadalupe, Bar Restaurante Aguardiente, Italian Pizza &Pasta Guadalupe y Playa Ocho.

Durante los once días que dura la Ruta de la Tapa ofrecerán variadas y originales tapas con nombres como 'Pocaccina al Pistacchio', 'Bomba Ibérica', 'Ecos de los Montes', 'Carne mechada al mojo picón', 'Pollo al Alfa', 'Hojarasca de aji de gallina' o 'Tarta de queso al wiskey', entre muchas otras.

Premios y regalos

Los clientes que quieran sumarse a la Ruta de la Tapa podrán recoger su Tapasporte, editado en español e inglés, tanto en los propios locales participantes como en el Ayuntamiento de Torremolinos y, una vez relleno, podrán participar en el sorteo de numerosos regalos donados por los bares y restaurantes adscritos a la ruta. En el mismo Tapasporte los usuarios deberán valorar las tapas. Al finalizar el evento se hará entrega de premios de la Tapa favorita, Tapa más creativa y Mejor servicio.