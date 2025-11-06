La Ruta de la Tapa de Rincón de la Victoria contará con 41 restaurantes en su quinta edición

La Ruta de la Tapa de Rincón de la Victoria crece. Celebrará su quinta edición del 14 al 23 de noviembre, y contará con la ... participación de 41 establecimientos, lo que supone un 43% más.

Durante diez días, se podrá difrutar de un aperitivo con una bebida (caña, refresco o agua) por 3.5 euros. Se podrá degustar, entre otras opciones, tartar de lubina koji en pan de gamba y ajoblanco de castañas; puerros confitados, muselina de ajos, almendra frita y miel de caña de Frigiliana; canelón de lomo en manteca con salsa de zurrapa; ceviche de gambón, o lingote de codillo asado en su propio jugo con puré de manzana y mostaza antigua.

Este año se repartirán premios valorados en 3.700 euros (2.700 euros para el establecimiento ganador y 1.000 al cliente). Los restaurantes ganadores serán seleccionados por un jurado profesional compuesto por expertos en hostelería y comunicación gastronómica, que evaluarán las tapas de forma anónima.

Premios para el público

Los participantes en la ruta podrán optar a cinco cheques de 200 euros para gastar en los establecimientos adheridos. Para participar, los asistentes deberán completar su 'tapaporte', obteniendo al menos cuatro sellos de diferentes núcleos del municipio y depositarlo en las urnas habilitadas antes del 23 de noviembre.

El sorteo de los premios se celebrará durante la entrega de galardones a los establecimientos ganadores, y los cheques podrán canjearse hasta el 28 de febrero de 2026.

Toda la información y la guía de establecimientos están disponibles en la web municipal y en la página de Turismo de Rincón de la Victoria: https://www.turismoenrincon.es/ruta-de-la-tapa/, que incluye una guía digital con la ubicación de los restaurantes que participan en esta quinta edición.

Durante la presentación de la iniciativa el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, destacó que en la edición anterior se vendieron 7.228 tapas y se validaron 471 tapaportes, generando un impacto económico superior a los 29.000 euros, entre ventas y premios con repercusión directa en la hostelería. Por este motivo, insistió en que la Ruta de la Tapa «es una cita gastronómica consolidada en la provincia, que atrae no solo a los vecinos del municipio, sino también a visitantes de toda Málaga».

Establecimientos participantes

La quinta edición de la Ruta de la Tapa de Rincón de la Victoria contará con la participación de: 4 Mesas Restobar, 11:11, Absoluto, Al Patio, Alma Playa, Avante Claro, Baluarte, Bendita Katalina, Bodega La Niña Inés, Casa Celia, Taberna Casa Eduardo, Chambao de María, El Abuelo, El Camino, El Invernadero, El Muro, El Portón, Gala, La Calma Playa, La Chiflá, La Finca, Marina Playa, La Ñora, La Perla Restaurante, La Piarda Playa, La Quisquillosa Playa, La Sal de Cortés, La Taberna, La Terracita Burger, Lacaliza, Liceo Playa, Lo de Vito, Mi Cielito, Miramar, Chiringuito Oasis Beach Club, Pitágoras, Pitulin Mexican Restaurant, Sabor a Campo, Taberna Lang, Tasca El Candela y Tequila Rock Taco.