Vuelve la ruta de la tapa con Sabor a Málaga CoínGusto

La ruta de la tapa CoínGusto celebra su segunda edición este fin de semana. Participarán veinte establecimientos del municipio que ofrecerán tapas elaboradas con ingredientes ... de temporada y de kilómetro cero y una bebida a un precio de 4 euros. Además, quienes visiten tres establecimientos este viernes y sellen sus tapas en la aplicación móvil FedelAPP recibirán un bono para una tapa gratis. Asimismo, los que sellen más tapas durante el fin de semana obtendrán premios y regalos como tarjetas monedero para los negocios locales.

Además de los aperitivos, algunos restaurantes del municipio ofrecerán durante este fin de semana un plato especial fuera de carta (a un precio de 8 euros). Tanto estos platos como las tapas competirán por alzarse con los premios del jurado, que elegirá la mejor tapa Sabor a Málaga, el mejor plato Sabor a Málaga y la tapa más innovadora. Los asistentes, por su parte, podrán elegir la tapa más popular votando por su favorita a través de la aplicación.

Ampliar

El horario de la ruta será de 13:00 a 17:00 y de 20:00 a 24:00 el viernes y sábado, y de 12:00 a 17:00 el domingo. Habrá un servicio de microbús desde la entrada del municipio hasta el centro. Se espera la asistencia de unas 3.500 personas a este evento, que cuenta con el impulso de la Diputación a través de su marca Sabor a Málaga.