Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Vuelve la ruta de la tapa con Sabor a Málaga CoínGusto

Veinte establecimientos participan en esta iniciativa, que se celebra del viernes 14 al domingo 16

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:46

Comenta

La ruta de la tapa CoínGusto celebra su segunda edición este fin de semana. Participarán veinte establecimientos del municipio que ofrecerán tapas elaboradas con ingredientes ... de temporada y de kilómetro cero y una bebida a un precio de 4 euros. Además, quienes visiten tres establecimientos este viernes y sellen sus tapas en la aplicación móvil FedelAPP recibirán un bono para una tapa gratis. Asimismo, los que sellen más tapas durante el fin de semana obtendrán premios y regalos como tarjetas monedero para los negocios locales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia deberá indemnizar con 7.000 euros a su empleada de hogar a la que despidió por faltar a trabajar tras una operación de apendicitis
  2. 2 Vuelve la lluvia a la provincia de Málaga: esta es la previsión de Aemet
  3. 3 Trasladado al Clínico un conductor herido tras el vuelco de otro camión en Torremolinos
  4. 4 La borrasca Claudia pone en aviso amarillo a Málaga por lluvias y tormentas «persistentes» este viernes
  5. 5 Agresión mortal en Fuengirola: la víctima estuvo dos semanas en coma tras recibir un puñetazo
  6. 6

    El bocadillo moruno: el campero que se convirtió en desayuno por petición de los clientes en Málaga
  7. 7 Fallece en Málaga a los 93 años Fosforito, el último genio del cante
  8. 8 Llega a Málaga The Circular Market, mercadillo para darle una segunda vida a lo que ya no usas en casa
  9. 9 Victoria Esperanza ya tiene donante de médula
  10. 10

    Giro judicial en las torres de Repsol: un auto obliga a Urbania a pagar si quiere los terrenos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Vuelve la ruta de la tapa con Sabor a Málaga CoínGusto

Vuelve la ruta de la tapa con Sabor a Málaga CoínGusto