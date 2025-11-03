El tomate, protagonista de la Ruta de la Tapa de Alhaurín de la Torre

El tomate será protagonista en Alhaurín de la Torre este fin de semana. Y es que en torno a este ingrediente girará la Ruta de ... la Tapa, que celebra su tercera edición del 6 al 9 de noviembre.

El lema es 'Aquí hay tomate', y participarán 20 establecimientos, que son: La Botica, Taberna Vendaval, Rialto Italiano Ristorante, Bar La Baranda, Karmela Restaurant, Casa Peña, Quest Cervecería, El Monje Beodo, Taberna La Yaya, Taberna El Teatro, Venta La Porrita, Soho Restaurant, Er Pichi de Cai, Sergio Megías Gastrobar, Karnivoro Restaurant, La Torre Tapería, Kazumi Sushi Bar, La Despensa Familiar, La Estela y La Despensa Tapas. Todos ellos ofrecerán por cuatro euros una bebida acompañada de una tapa, entre las que se encuentran albóndigas, salmorejo, tostas o mejillones a la vizcaína, entre otras.

Premios

Al igual que en las ediciones anteriores, el público tendrá a su disposición un tapaporte, que los establecimientos deberán sellar y validar tras las consumiciones que realicen, los cuales podrán optar a distintos premios una vez finalizada la campaña. Cuanto más sellos sume, más opciones de regalos tendrán, desde un mínimo de 5 validaciones hasta un máximo de 19. Con 5 sellos, el consumidor obtendrá un tapón compresor de botella de vino; con 7 sellos, tapón y soporte de bambú para el móvil; con 9 sellos el tapón, el soporte y un costurero de viaje; con 11 sellos, los tres regalos anteriores y un set de posavasos de bambú y, a partir de 13 rúbricas se obtendrá todo lo anterior más un neceser de viaje. Estos obsequios estarán disponibles hasta fin de existencias y se podrán recoger del 10 al 14 de noviembre en la Casa de la Juventud en su horario habitual de apertura.

A su vez, se podrá valorar las tapas accediendo mediante el código QR que aparece en el tapaporte y puntuando entre 1 y 4. De esta evaluación al finalizar la ruta saldrá el nombre de la tapa ganadora elegida por los clientes.