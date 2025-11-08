La Rox, una neotaberna de moda
Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00
En la zona del Retiro madrileño se encuentra esta neotaberna femenina y muy de moda entre los que buscan una cocina castiza renovada. Al frente ... de este negocio está Roxna, aunque todo el mundo conoce a esta vecina del barrio como La Rox, nombre con el que se ha bautizado este local. La Rox, desde que abrió sus puertas hace poco más de un año, se ha convertido en un espacio de cercanía y que, según me comentan, lleva y tiene en su decoración todo lo que es la propia Roxana.
La Rox
-
Dirección: Lope de Rueda, 39. Madrid.
-
Teléfono: 669 911 603.
-
Cierre: Lunes.
-
Calificación: 6,5 / 10.
Este local tiene una capacidad más o menos para 50 comensales, pues dispone de una barra, una contrabarra y una mesa central y en una pequeña salita hay 4 o 5 mesas, perfectas para degustar todo lo que sale de la cocina. Aquí vamos a encontrar una serie de platos, incluso algunos de raíz andaluza. Platos como los torreznos con patatas revolconas, rabo de toro con patatas fritas o mejillones con un ligero toque picantito, se han convertido en todo un referente en el barrio.
La carta de vinos no es muy amplia, aunque nunca falta un vermut de Jerez, cerveza malagueña y alguna tintilla de Rota eso si, a precios muy normalitos, algo que se agradece cada día más en un Madrid donde vinos y restauración andan disparados. La Rox es esa taberna que todos añoramos.
